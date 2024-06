Les députés s’accordent sur une réduction de la TVA jusqu’à la fin de l’année

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la XVe législature a convenu jeudi 13 juin de maintenir la réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur certains biens et services du 1er juillet à la fin de l’année afin de soutenir la reprise et et le développement socio-économique.