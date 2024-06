Exposition de photos sur les Accords de Genève de 1954 en Suisse

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unis, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, en Suisse, a organisé mercredi 12 juin une exposition de photos célébrant les 70 ans de la signature des Accords de Genève pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix au Vietnam.

>> Le ministre des Affaires étrangères parle des 70 ans des Accords de Genève

>> Les Accords de Genève de 1954 : une étape historique de la diplomatie vietnamienne

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a affirmé que les Accords de Genève de 1954 sont une étape historique de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam, imprégnant l'empreinte de la pensée, du style et de l'art de diplomatie du Président Hô Chi Minh.

Soixante-dix ans ont passé, le peuple vietnamien se souvient toujours de la pure solidarité, du soutien et de l'assistance des peuples du Laos, du Cambodge, des amis et des peuples épris de paix du monde entier dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Les Accords de Genève sont une victoire non seulement pour le Vietnam mais aussi pour les trois pays d'Indochine, une victoire des peuples opprimés dans la lutte pour la libération nationale, a-t-elle souligné.

L'ambassadeur de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unis, de l'OMC et d'autres organisations internationales Mai Phan Dung a déclaré que l'exposition visait à aider le public à mieux comprendre le contexte et les évolutions des Accord de Genève et la signification de la signature de ces accords pour le Vietnam et le monde, affirmant ainsi l'intelligence et le leadership du Président Hô Chi Minh et du Parti communiste du Vietnam dans chaque étape de la lutte pour la liberté et la paix de la nation.

Le président du Conseil populaire de la province de Diên Biên, Lo Van Phuong, a exprimé ses plus sincères remerciements aux amis internationaux pour leur précieux soutien et leur coopération accordés à la province de Dien Bien en particulier, et le Vietnam, au fil des années. Selon lui, Dien Bien est très heureuse d'accueillir les amis, les investisseurs, pour y visiter, voyager et investir.

Avec des dizaines de photos de la Conférence de Genève, l'exposition recrée une image vivante et honnête sur la lutte diplomatique de la révolution vietnamienne, une étape importante de l'histoire vietnamienne. En outre, cet événement vise également à envoyer au public un message significatif sur les traditions glorieuses, fières et émouvantes de la nation et à rendre hommage aux générations précédentes.

VNA/CVN