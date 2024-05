Pour éliminer la corruption et les pratiques malsaines

La corruption est particulièrement dangereuse, entraînant de lourdes conséquences sur la vie sociale. La lutte contre la corruption et les pratiques malsaines est ainsi une tâche de premier rang, illustrant la haute détermination politique du Parti, du peuple et de l’armée dans leur ensemble.

>> Renforcement de la prévention et de la lutte contre de la corruption

>> Poursuivre l’accélération de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines

>> Mise en examen d’un vice-directeur de l’Agence de promotion du commerce

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ont été plus drastiques, synchrones et efficaces tant au niveau central que local. Avec la devise "sans zones interdites, sans exceptions, sans privilèges spéciaux, quelle que soit l'identité de la personne", la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines est devenue une tendance irréversible.

Les organes compétents ont enquêté et poursuivi de nombreuses personnes dans des affaires de corruption et de pratiques malsaines graves et particulièrement graves, impliquant plusieurs ministères, agences, localités… Par exemple, dans le cadre de l’affaire survenue au groupe Van Thinh Phat, à la banque SCB et d’autres organisations, des dizaines de cadres à postes à responsabilité d'agences d'inspection, d'audit et de surveillance bancaire ont été poursuivis.

Cinq grandes affaires ont abouti à des procès en première instance, y compris des affaires survenues au Département consulaire, au ministère des Affaires étrangères et dans d’autres organisations concernées, au Service de la santé de la province de Quang Ninh, à la société AIC et d’autres organisations.

En 2023, les Comités provinciaux de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ont placé 260 cas sous surveillance et direction. Les autorités locales ont poursuivi 763 affaires et 2.079 personnes pour corruption, soit près de deux fois plus qu’à 2022.

En particulier, de nombreux cas de corruption et de pratiques malsaines en suspens ont reçu des directives pour être traités. De nombreuses localités ont enquêté sur d'importantes affaires de corruption et de pratiques malsaines, impliquant des fonctionnaires de haut niveau.

Promouvoir l’édification et la rectification du Parti

Le Parti attache toujours une importance particulière au travail d’édification et de rectification du Parti, considérant qu'il s'agit d'une tâche "clé". Dans ce cadre, le travail du personnel revêt une grande importance.

Les réalisations du Vietnam sont dues partiellement au travail sérieux du personnel et au efforts des cadres qui s'efforcent toujours d'agir pour le bien commun.

Cependant, au fur et à mesure des progrès du pays, un grand nombre de responsables ont fait preuve de dégradation, y compris des responsables de niveau stratégique. De nombreuses personnes ont abusé du pouvoir, violé les statuts du Parti, violé la loi, et ont été corrompues. C’est la raison directe et principale pour laquelle la corruption n’a pas pu être stoppée ces derniers temps.

C’est pourquoi en plus de traiter strictement les fonctionnaires et les membres du Parti qui commettent des violations, le Parti renforce le travail d’édification et de rectification du Parti. En 2023, le Politburo a publié trois règlements sur le contrôle du pouvoir et sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Avec d'autres documents du Parti et de l'État, ces trois règlements constituent un "mécanisme" visant à garantir la transparence du personnel, à défendre le régime et l'État de droit socialiste du Vietnam, à consolider la confiance et à contribuer au développement socio-économique…

VNA/CVN