Le ministre tchèque des AE présente ses condoléances au Vietnam

Le ministre tchèque des Affaires étrangères (AE), Jan Lipavsky, a adressé le 9 septembre ses condoléances au vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, et au ministère vietnamien des AE après avoir appris les dégâts causés par le super typhon Yagi.

Sur son compte sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie tchèque a écrit qu'il avait été très attristé de voir le nombre croissant de morts et les énormes dégâts causés par ce typhon au Vietnam. Il a présenté ses sincères condoléances à toutes les familles et proches des victimes.

Les médias tchèques ont continuellement mis à jour les dernières informations liées au typhon, aux inondations qui ont suivi et aux efforts du Vietnam pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle.

L'agence de presse tchèque CTK a rapporté le 10 septembre que deux jours après le passage du typhon Yagi, le Vietnam continuait à faire face à de graves conséquences, de nombreuses maisons, infrastructures de transport et usines ayant été endommagées par les inondations et les pluies torrentielles.

Parallèlement, le site d'information seznamzpravy.cz a publié un reportage photo sur les dégâts.

Un autre site d'information novinky.cz a cité les évaluations d'experts selon laquelle Yagi serait le typhon le plus puissant d'Asie en 2024 et leur avertissement concernant des suites imprévisibles et catastrophiques en termes de crues, de glissements de terrain et de fortes pluies.

De nombreux journaux et chaînes de télévision tchèques tels que iDnes, CNN Prima, CT24 et la radio tchèque fournissent également des mises à jour quotidiennes sur les dégâts.

