Typhon Yagi : les dirigeants cubains expriment leur sympathie au Vietnam



Le président cubain Miguel Díaz-Canel a présenté le 9 septembre ses plus sincères condoléances au peuple, au Parti et au gouvernement vietnamiens pour les pertes en vies humaines et en biens matériels causés par le typhon Yagi.

À travers son compte sur le réseau social X, le président cubain a exprimé toute la solidarité de la nation caribéenne en ces temps difficiles.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, Esteban Lazo, a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des sinistrés.

Photo : VNA/CVN

Jusqu'à présent, le typhon Yagi, les fortes pluies et les inondations ont fait 26 morts et disparus, 247 blessés et détruit de nombreuses maisons et infrastructures.

Le super typhon a endommagé des milliers d'hectares de cultures et d'arbres, ainsi que des travaux d'infrastructures dans de nombreuses villes et provinces vietnamiennes.

VNA/CVN