Les Bourses du Vietnam et de Singapour signent un protocole d’accord

Le 5 août, à Singapour, la Bourse du Vietnam (VNX) et la Bourse de Singapour (SGX) ont signé un protocole d'accord, en présence du ministre vietnamien des Finances, Hô Duc Phoc, et du second ministre singapourien des Finances, Chee Hong Tat.

>> La Bourse vietnamienne cherche à élever son statut

>> Bientôt la publication du projet final de circulaire sur la revalorisation des marchés boursiers

>> VinaCapital optimiste quant à la bourse vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Le protocole d’accord vise à développer des canaux de communication pour promouvoir les relations, servant les intérêts des marchés boursiers du Vietnam et de Singapour.

La coopération comprend, entre autres, le partage d'informations liées à la structure du marché intérieur, le partage d'expériences en matière de surveillance du marché, le développement et la promotion des activités de gouvernance d’entreprise, l’amélioration de la surveillance du respect des réglementations de cotation de SGX et VNX.

Dans un discours prononcé lundi après-midi 5 août à SGX, Loh Boon Chye, directeur général de SGX, a souligné que l'un des moteurs de la croissance économique était la croissance du marché boursier. Selon lui, la bourse vietnamienne constitue actuellement un point positif en Asie du Sud-Est et en Asie. Les investisseurs mondiaux observent et reconnaissent également le développement du marché vietnamien. Les investisseurs espèrent pouvoir soutenir le développement du marché boursier vietnamien et bénéficier conjointement de ce développement. Pour ce faire, il a estimé que le Vietnam devait faire des efforts pour garantir les standards et normes du marché boursier régional.

VNA/CVN