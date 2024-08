Le secteur manufacturier vietnamien maintient une forte croissance en juillet

Photo : VNA/CVN

Une nouvelle hausse substantielle des nouvelles commandes a incité les fabricants à accélérer leur production, le taux de croissance atteignant un niveau presque record.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien de S&P Global est resté inchangé à 54,7 en juillet, ce qui indique un nouveau renforcement marqué des conditions commerciales dans le secteur manufacturier vietnamien.

Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré : "Le fait que le secteur manufacturier vietnamien ait pu maintenir la forte expansion observée en juin jusqu'en juillet ajoute à l'optimisme quant au fait que nous sommes au début d'une bonne période de croissance qui contribuera à faire avancer l'économie dans son ensemble".

Le principal problème des entreprises à l'heure actuelle est de répondre à la demande. Bien que la production ait augmenté, les entreprises ont dû puiser dans leurs stocks pour répondre aux nouvelles commandes, ce qui a entraîné l'un des plus forts épuisements des stocks jamais enregistrés. "Les fabricants devront augmenter leurs effectifs plus rapidement et continuer à sécuriser des matériaux supplémentaires si les tendances actuelles en matière de nouvelles commandes se maintiennent dans les mois à venir".

En fait, la dernière fois que cette croissance a été plus rapide, c'était en novembre 2018. Des améliorations marquées ont été observées dans les catégories des biens de consommation, des biens intermédiaires et des biens d'investissement. Les nouvelles commandes ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en juillet, le taux d'expansion étant à peine plus lent que le quasi-record enregistré en juin.

Lorsque les nouvelles commandes ont augmenté, les panélistes ont lié cela à une demande plus forte du marché et à une augmentation du nombre de clients. Les nouvelles commandes à l'exportation ont également augmenté, bien qu'à un rythme beaucoup plus lent que le total des nouvelles commandes. Certaines entreprises ont signalé que la demande à l'exportation avait été freinée par des coûts d'expédition élevés.

Les nouvelles commandes ayant fortement augmenté, les fabricants ont augmenté leur production en juillet. En outre, le taux d'expansion de la production s'est accéléré par rapport à celui observé en juin et a été le deuxième plus rapide jamais enregistré, juste derrière celui observé au cours du premier mois de collecte de données en mars 2011.

Augmenter l'achat et l'embauche

Malgré la forte augmentation de la production, les entreprises ont dû puiser dans leurs stocks existants pour répondre aux nouvelles exigences de commandes. En fait, les stocks de produits finis ont été épuisés au deuxième degré le plus élevé jamais enregistré, après celui observé en février 2014.

Les entreprises ont fait des efforts pour accroître leurs capacités en augmentant à la fois leur activité d'achat et leur embauche au début du troisième trimestre. Les achats d'intrants ont augmenté de manière marquée et au rythme le plus rapide depuis mai 2022. Les effectifs, en revanche, n'ont augmenté que modestement et à un rythme plus lent qu'en juin. Dans le même temps, les retards de travail se sont accumulés pour le deuxième mois consécutif.

Les fabricants ont été aidés dans leur désir de sécuriser les matériaux par un deuxième raccourcissement mensuel consécutif des délais de livraison des fournisseurs, bien que le degré d'amélioration de la performance des fournisseurs n'ait été que marginal au milieu de certains rapports de retards dans le transport maritime.

Les stocks d'achats ont diminué pour le onzième mois consécutif et à un rythme soutenu, le plus élevé depuis avril. Les coûts des intrants ont continué d'augmenter fortement en juillet, le rythme de l'inflation étant à peine plus faible que le plus élevé des deux dernières années observé en juin. Les fournisseurs auraient augmenté leurs tarifs, tandis que l'augmentation des frais de transport a également joué un rôle.

La hausse des coûts des matières premières et du transport a conduit les fabricants à augmenter leurs propres prix de vente pour le troisième mois consécutif en juillet. Le taux d'inflation a été solide, bien que plus faible que celui observé au cours de la période d'enquête précédente.

Les attentes selon lesquelles les nouvelles commandes continueront d'augmenter au cours de l'année à venir ont soutenu la confiance dans les perspectives de production. Environ 40% des répondants se sont déclarés optimistes, mais le sentiment est tombé à son plus bas niveau depuis janvier et était inférieur à la moyenne de la série.

