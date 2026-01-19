XIVe Congrès du Parti : le rôle croissant du Vietnam salué au sein des instances multilatérales à Genève

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le rôle croissant du Vietnam au sein des instances multilatérales basées à Genève continue d’être largement reconnu et salué. De nombreux dirigeants d’organisations internationales ont souligné l’image d’un Vietnam actif, responsable et crédible, tout en exprimant leur volonté d’approfondir une coopération substantielle et durable avec le pays dans la période à venir.

Cette reconnaissance s’est exprimée à l’issue d’une série de rencontres de haut niveau conduites par l’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, notamment l’Office des Nations unies à Genève (ONUG), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la CNUCED, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Lors de ces échanges, le diplomate vietnamien a présenté les grandes orientations du XIVe Congrès national du PCV, mettant en lumière la vision stratégique et les priorités majeures du Vietnam pour la nouvelle phase de développement. Il a également souligné les résultats socio-économiques remarquables obtenus récemment, témoignant de la résilience, de la capacité d’adaptation et du dynamisme du pays dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Au-delà du partage d’informations, ces rencontres ont permis de consolider les fondements d’une coopération multilatérale pragmatique et orientée vers les résultats, couvrant des domaines essentiels tels que le commerce, le développement durable, la santé publique, le travail, la propriété intellectuelle, la météorologie, l’innovation.

À cette occasion, le directeur général de l’OMPI, Daren Tang, s’est félicité du succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam dans une vidéo publiée sur son compte sur un réseau social. Il a salué la croissance et le développement remarquables du Vietnam au cours des dernières décennies, soulignant que cette dynamique se poursuit avec vigueur. Il a précisé que le pays avait maintenu un taux de croissance annuel du PIB supérieur à 6% sur la période 2021-2025, pour atteindre 514 milliards de dollars en 2025.

Daren Tang a estimé que ce dynamisme ne se limite pas aux indicateurs macroéconomiques, mais reflète une transformation qualitative profonde, illustrée notamment par la 44e place occupée par le Vietnam dans l’Indice mondial de l’innovation.

Selon le directeur général de l’OMPI, le Vietnam mobilise l’énergie de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la créativité afin de concrétiser sa vision d’une économie industrielle moderne d’ici 2030 et d’accéder au statut de pays à revenu élevé à l’horizon 2045. Un facteur clé de la réalisation de cette ambition réside dans la poursuite du positionnement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la créativité et de la propriété intellectuelle au cœur de la stratégie nationale de développement.

Il a souligné que la Résolution N°57-NQ/TW, portant sur les avancées nationales en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, illustre clairement cet engagement. Se réjouissant d’avoir rencontré de nombreux dirigeants vietnamiens de haut rang et d’autres acteurs clés lors de sa visite officielle au Vietnam l’an dernier, il a salué les efforts soutenus et concertés déployés par le pays pour mettre en œuvre cette résolution.

Daren Tang a adressé ses meilleurs vœux au XIVe Congrès national, événement déterminant pour l’avenir du Vietnam, et a réaffirmé l’engagement de l’OMPI à continuer d’accompagner le Vietnam afin de tirer pleinement parti de l’innovation et de la propriété intellectuelle au service d’un développement prospère et durable.

