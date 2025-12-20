Économie et société numériques : le Premier ministre fixe les priorités stratégiques

Lors du 3ᵉ Forum national sur le développement de l'économie et de la société numériques, organisé en ligne ce samedi 20 décembre pour les 34 villes et provinces du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans son discours de clôture, a insisté sur la mise en œuvre de l'orientation fondée sur l'esprit des "cinq pionniers", des "cinq avoir" et des "cinq ne pas".

>> Résolution N°57 : la métrologie, un levier clé pour la compétitivité et l’économie numérique

>> Transition numérique à Huê : des marchés traditionnels aux villages de métiers

>> Le Vietnam accélère le développement de l’économie et de la société numériques

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les "cinq pionniers", il s’agit d’être pionnier dans l’élaboration des institutions, le développement des technologies, la mise en place des infrastructures numériques, la construction des bases de données et l’exercice de la responsabilité sociale dans l’environnement numérique.

Selon le Premier ministre, l’esprit des "cinq avoir" consiste à disposer d’infrastructures numériques modernes, synchronisées et fluides ; de données "justes - suffisantes - propres - vivantes - unifiées - partagées" ; de ressources humaines numériques de haute qualité et de la généralisation des compétences numériques à l’ensemble de la population ; de nombreuses entreprises vietnamiennes fortes dans le domaine des technologies numériques ; ainsi que d’un environnement numérique sûr, civilisé et humain.

Par ailleurs, l’esprit des "cinq ne pas" comprend : aucune paperasserie, aucun paiement en espèces ni barrières administratives dans les transactions ; aucune limite ni point d’arrêt dans le développement ; aucune négativité, aucun gaspillage, corruption ou intérêt de groupe dans les activités et le développement ; aucune fragmentation ; et ne laisser personne de côté dans le processus de développement.

Accélérer la transformation numérique

Pour la période à venir, le Premier ministre a demandé d’accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs et domaines de l’économie et de promouvoir le développement d’une société numérique inclusive et humaine. Dans l’industrie, il est nécessaire d’intensifier la numérisation et la restructuration des secteurs industriels, en particulier les industries de base et de pointe, en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Il convient de former rapidement de grands "complexes industriels technologiques numériques", créateurs de forte valeur ajoutée et d’importants effets d’entraînement.

Dans l’agriculture, il faut développer une "agriculture de haute technologie - des agriculteurs numériques - des zones rurales intelligentes", en associant étroitement la construction de la Nouvelle ruralité.

Dans les services et le commerce, l’accent doit être mis sur la construction d’écosystèmes de services numériques intelligents et modernes, avec la finance, la logistique et le tourisme comme axes de percée ; sur la stimulation de la consommation dans l’environnement numérique, le développement vigoureux du commerce électronique et des paiements sans numéraire. Il s’agit également de lancer et de mettre en œuvre efficacement le programme "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens dans l’espace numérique".

Photo : VNA/CVN

En matière de protection de l’environnement, le Premier ministre a souligné la nécessité de mener une double transition, en renforçant l’application des technologies pour passer d’une posture défensive à une adaptation proactive.

Il a chargé les ministères et secteurs concernés d’élaborer les textes pour l’application des lois récemment adoptées par l’Assemblée nationale, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique ; de finaliser en urgence le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour la période 2026-2030 ; et de construire puis soumettre à promulgation le Cadre national de l’économie des données.

Afin de développer les entreprises numériques vietnamiennes, le chef du gouvernement a exigé l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de soutien à la transformation numérique des PME, incluant des solutions pour développer des plateformes vietnamiennes d’intelligence artificielle à coût abordable, faciles d’accès et d’utilisation. Il a également appelé à la mise en place de mécanismes et de politiques préférentielles favorisant la création d’entreprises de données, d’intelligence artificielle, de start-up et d’innovation.

Le Premier ministre a enfin précisé les solutions visant à garantir la cybersécurité et la souveraineté numérique, tout en renforçant la coopération internationale.

Le 3ᵉ Forum national sur le développement de l’économie et de la société numériques, placé sous le thème "Développer de manière globale et inclusive l’économie et la société numériques afin d’atteindre une croissance du PIB à deux chiffres pour la période 2026-2030", visait à offrir un espace de dialogue politique, de partage d’expériences et de promotion des initiatives d’innovation, contribuant à accélérer la transformation numérique du Vietnam.

Cette 3e édition dresse un panorama global de la mise en œuvre de l’économie et de la société numériques sur la période 2021-2025, tout en mettant en lumière les acquis, les obstacles, les marges de croissance ainsi que les nouveaux espaces politiques, servant de base à la proposition de solutions pour la phase suivante.

À cette occasion, a également été lancé le programme "Apprendre par le travail réel", une initiative systémique fondée sur un modèle de coopération tripartite entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises.

VNA/CVN