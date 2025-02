Les céramistes contemporains exposent leurs œuvres à Hanoï

Photo : Phuong Lan/VNA/CVN

Intitulée "Dáng Xuân 2025 - Bac Nam hôi tu" (Silhouette printanière 2025 - Convergence Nord-Sud), elle présente variété d’objets, notamment des sculptures et des peintures ainsi que des articles ménagers.

Au cours des cinq dernières années, depuis la création du Club de céramique d’art, les œuvres en céramique de ses membres ont connu des évolutions importantes, devenant non seulement plus diverses en termes de formes, mais aussi explorées, développées et innovées avec de nouveaux glaçures qui correspondent au langage de la céramique contemporaine, a déclaré le président de l’Association des beaux-arts du Vietnam, Luong Xuân Doàn.

C’est un signe positif pour les beaux-arts contemporains vietnamiens, a-t-il indiqué, ajoutant que l’exposition est un cadeau de Nouvel An significatif des artistes au public.

Le sculpteur Nguyên Kim Xuân, président du Club de céramique d’art, a également souligné la qualité de l’exposition de cette année.

Échange d'expériences et de techniques

Les membres du club varient en âge et en expérience professionnelle, mais ils partagent une passion commune pour la création d’art céramique. Unis par un amour pour la céramique, des personnes de tous âges se réunissent pour travailler, échanger des expériences et des techniques et se soutenir mutuellement dans chaque phase créative.

Le nombre d’œuvres de l’exposition a augmenté au cours des cinq dernières années depuis sa création, avec une qualité supérieure, des couleurs et des motifs plus riches et plus diversifiés. Les œuvres héritent de l’essence de la céramique traditionnelle tout en reflétant l’esprit de la vie contemporaine, a-t-il constaté.

Photo : Phuong Lan/VNA/CVN

Selon l’artiste Nguyên Thu Thuy, secrétaire du club, les visiteurs peuvent apprécier près de 200 belles œuvres en céramique qui sont très créatives dans leur forme et diversifiées dans leur style dans l’espace d’exposition.

Chaque pièce porte une forte empreinte personnelle, des formes méticuleuses et soignées aux designs spontanés et libres d’esprit qui incarnent l’essence de l’art contemporain.

Des sculptures vibrantes sont entrelacées avec des panneaux de peinture et de céramique fonctionnelle, mettant en valeur les couleurs vives qui reflètent la vitalité du printemps, a-t-elle partagé.

Selon le sculpteur Vu Thê Kim, qui présente trois œuvres, l’exposition offre l’occasion non seulement de présenter ses nouvelles pièces au public, mais aussi de rencontrer, d’interagir et de partager des expériences créatives avec des céramistes de tout le pays.

Dans le cadre de l’exposition qui reste ouverte jusqu’au 22 février, un séminaire sur la céramique vietnamienne est prévu le 21 février, avec la participation de nombreux chercheurs, sculpteurs et artistes.

VNA/CVN