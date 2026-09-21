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International / Économie
Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture, portées par la baisse du pétrole

Les Bourses européennes ont commencé la semaine en hausse lundi 21 septembre, portées par la baisse du prix du pétrole et l'optimisme avant la rencontre au sommet Chine/États-Unis sur les tarifs douaniers et l'IA, l'un des rares relais de croissance des marchés.

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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025.
Photo : AFP/VNA/CVN

Après quelques minutes d'échanges, Francfort (+0,74%) semblait indifférente à l'affaiblissement du chancelier Friedrich Merz après deux élections régionales. Paris (+0,58%) suivait la tendance, malgré la préparation du budget compliquée par le niveau du déficit public. Londres (+0,30%) adoptait la même tendance, tout comme Milan (+0,76%).

AFP/VNA/CVN

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