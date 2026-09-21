Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture, portées par la baisse du pétrole

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|Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Après quelques minutes d'échanges, Francfort (+0,74%) semblait indifférente à l'affaiblissement du chancelier Friedrich Merz après deux élections régionales. Paris (+0,58%) suivait la tendance, malgré la préparation du budget compliquée par le niveau du déficit public. Londres (+0,30%) adoptait la même tendance, tout comme Milan (+0,76%).
AFP/VNA/CVN