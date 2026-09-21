Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture, portées par la baisse du pétrole

Les Bourses européennes ont commencé la semaine en hausse lundi 21 septembre, portées par la baisse du prix du pétrole et l'optimisme avant la rencontre au sommet Chine/États-Unis sur les tarifs douaniers et l'IA, l'un des rares relais de croissance des marchés.