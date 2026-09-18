La Banque du Japon relève ses taux à leur plus haut niveau depuis 31 ans

La Banque du Japon (BoJ) a relevé vendredi 18 septembre ses taux d'intérêt à leur plus haut ​niveau depuis 31 ans et a indiqué qu'elle était prête à continuer de faire grimper les coûts d'emprunt, rejoignant ainsi d'autres grandes Banques centrales dans la lutte contre les ​pressions inflationnistes persistantes alimentées par la flambée des prix du pétrole.

>> La Banque du Japon relève son taux directeur à son plus haut niveau depuis 30 ans

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'issue de sa réunion de deux jours ​qui s'est achevée vendredi 18 septembre, la BoJ a ⁠relevé son taux directeur de 1% à 1,25% par un vote de 7 ‌voix contre 2. Les membres du conseil d’administration partisans d’une politique accommodante, Toichiro Asada et Ayano Sato, ont exprimé leur désaccord avec cette ​décision.

Il s'agit de la première ‌hausse décidée par l'institution en trois mois, qui rapproche les ⁠taux d’intérêt des niveaux que la BoJ considère comme neutres pour l’économie.

Cette décision, largement anticipée, n'a toutefois pas réussi à soutenir le yen, qui a chuté, les investisseurs se ⁠concentrant sur l'absence ‌d'orientations explicitement "hawkish".

"La hausse des taux elle-même était conforme aux attentes du marché, ⁠mais les deux votes dissidents ont constitué une légère surprise, car seuls certains ‌acteurs du marché les avaient anticipés", a déclaré Hirofumi Suzuki, stratège en ⁠chef des devises chez SMBC à Tokyo.

Le yen a chuté à ⁠156,91 yens pour ‌un dollar après l'annonce, la hausse habituelle de 25 points de base et les voix ​dissidentes ayant tempéré les attentes d'un resserrement ‌plus audacieux.

Dans un communiqué annonçant cette décision, la BoJ a indiqué que, bien que l'évolution de l’économie et ​des prix suive ses prévisions de base, il existait un risque que l'inflation sous-jacente s'écarte de son objectif de 2%.

"L’inflation des prix de gros reste élevée ⁠et les pressions sur les prix issues des échanges entre entreprises ont commencé à se répercuter sur les prix à la consommation", a déclaré la banque centrale.

"L'inflation sous-jacente se rapproche de 2%", a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, s'exprima lors d'une conférence de presse prévue à 15h30 (06h30 GMT).

AFP/VNA/CVN