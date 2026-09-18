La Banque du Japon relève ses taux à leur plus haut niveau depuis 31 ans

>> La Banque du Japon relève son taux directeur à son plus haut niveau depuis 30 ans
|Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, participe à une conférence de presse à l'issue d'une réunion de politique monétaire à Tokyo.
|Photo : AFP/VNA/CVN
À l'issue de sa réunion de deux jours qui s'est achevée vendredi 18 septembre, la BoJ a relevé son taux directeur de 1% à 1,25% par un vote de 7 voix contre 2. Les membres du conseil d’administration partisans d’une politique accommodante, Toichiro Asada et Ayano Sato, ont exprimé leur désaccord avec cette décision.
Il s'agit de la première hausse décidée par l'institution en trois mois, qui rapproche les taux d’intérêt des niveaux que la BoJ considère comme neutres pour l’économie.
Cette décision, largement anticipée, n'a toutefois pas réussi à soutenir le yen, qui a chuté, les investisseurs se concentrant sur l'absence d'orientations explicitement "hawkish".
"La hausse des taux elle-même était conforme aux attentes du marché, mais les deux votes dissidents ont constitué une légère surprise, car seuls certains acteurs du marché les avaient anticipés", a déclaré Hirofumi Suzuki, stratège en chef des devises chez SMBC à Tokyo.
Le yen a chuté à 156,91 yens pour un dollar après l'annonce, la hausse habituelle de 25 points de base et les voix dissidentes ayant tempéré les attentes d'un resserrement plus audacieux.
Dans un communiqué annonçant cette décision, la BoJ a indiqué que, bien que l'évolution de l’économie et des prix suive ses prévisions de base, il existait un risque que l'inflation sous-jacente s'écarte de son objectif de 2%.
"L’inflation des prix de gros reste élevée et les pressions sur les prix issues des échanges entre entreprises ont commencé à se répercuter sur les prix à la consommation", a déclaré la banque centrale.
"L'inflation sous-jacente se rapproche de 2%", a-t-elle ajouté.
Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, s'exprima lors d'une conférence de presse prévue à 15h30 (06h30 GMT).
AFP/VNA/CVN