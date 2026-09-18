France Télé devra économiser 90 millions d'euros en 2027, selon sa présidente

La présidente de France Télévisions révèle vendredi 18 septembre dans Le Monde que son groupe devra économiser 90 millions d'euros en 2027, du fait notamment de la baisse des dotations de l'État, et s'alarme des conséquences pour la création audiovisuelle.

>> France Télévisions est dans "une situation financière critique"

>> Lancement de Free TV : France TV et TF1 dénoncent une "initiative unilatérale"

>> CNews se classe première chaîne d'info en 2025, devant BFMTV

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je tire la sonnette d’alarme sur la sauvegarde de notre modèle culturel", déclare Delphine Ernotte Cunci. "Ce qui se dessine c’est que les plateformes étrangères consentiront bientôt les plus gros investissements dans la création française. Est-ce qu’on souhaite cette forme de vassalisation ? C’est-à-dire des séries et du cinéma décidés, financés, castés, écrits, conçus par les Américains ou les Chinois ?".

En 2026, la baisse des dotations de l'Etat s'était élevée pour son groupe à 80 millions d'euros, sur un budget de 2,37 milliards, et devrait atteindre l'an prochain 47 millions, explique la dirigeante.

En ajoutant notamment le repli des ressources publicitaires de 20 millions, "l’effort total s'élèvera (...) à 90 millions d'euros en 2027 pour France Télévisions", assure sa patronne qui participe vendredi 18 septembre à une table ronde avec d'autres dirigeants de chaîne réunis au festival de la fiction de La Rochelle.

Pour continuer à fonctionner, "nous allons agir partout", annonce-t-elle. "Nous allons continuer à renégocier les coûts des programmes et les droits sportifs. Certaines compétitions ne seront peut-être pas renouvelées, comme la Coupe de France de football par exemple", détaille-t-elle.

Après avoir ramené de 440 à 400 millions d'euros ses investissements dans la création audiovisuelle, France Télévisions pourrait devoir diminuer l'enveloppe à 380 millions d'euros en 2027, avait indiqué jeudi 17 septembre à l'AFP une source au sein du groupe.

"Est-ce que l’on veut affaiblir cette industrie de la création, de liberté, qui emploie plus de monde que l'industrie automobile ? On a déjà externalisé l’acier, est-ce qu’on va externaliser la culture ? J’appelle à la vigilance collective", affirme au Monde Mme Ernotte Cunci.

AFP/VNA/CVN