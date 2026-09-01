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International / Économie
Les Bourses européennes mitigées à l'ouverture, malgré la hausse du pétrole

Les Bourses européennes hésitent lundi 31 août à l'ouverture, face à la hausse des prix du pétrole et au retour d'un discours offensif de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur l'inflation.

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Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015.
Photo : AFP/VNA/CVN

Après quelques minutes d'échanges, Francfort reculait de 0,51%, avant la publication des prévisions d'inflation pour août en Allemagne. À contre-courant des prévisions, Paris progressait de 0,21%, portée par TotalEnergies (+1,67%). Milan avançait également de 0,16%. La séance est fériée à Londres.

AFP/VNA/CVN

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