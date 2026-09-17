La Bourse de Paris dans le vert, soutenue par le recul des prix du pétrole

La Bourse de Paris évolue en petite hausse jeudi 17 septembre, portée par l'accalmie des prix du pétrole et des taux souverains, après la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,39% à 8.171,98 points vers 09h50 heure de Paris. La veille, le CAC 40 a gagné 0,62% à 8.140,59 points.

Les places européennes profitent du petit recul des prix du pétrole, après la nette baisse de la veille, les économies du Vieux Continent restant de grandes importatrices d'hydrocarbures.

"L’Arabie saoudite a apaisé les craintes concernant l’approvisionnement en proposant du brut supplémentaire aux raffineurs asiatiques par le biais de transferts de navire à navire au large du port de Sohar, à Oman, tout en travaillant à rétablir dans les prochains jours environ la moitié de la capacité de la liaison Est-Ouest endommagée", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

L'oléoduc est devenu une voie d'exportation de brut cruciale pour contourner le détroit d'Ormuz, dont le trafic maritime est extrêmement perturbé depuis le début du conflit.

En parallèle, les actions profitent de l'accalmie sur les taux d'emprunt souverains, malgré le relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi 16 septembre, une première depuis l'été 2023.

"En donnant suite au message délivré" par Kevin Warsh, le patron de la banque centrale américaine, "la Fed a joint les actes aux paroles et contribué à rétablir la crédibilité de son nouveau président", souligne Jean Boivin, directeur général du BlackRock Investment Institute.

L'apaisement des taux d'emprunt américain va dans ce sens : cela "suggère que la prime de crédibilité exigée par les investisseurs après le mois de juillet est en train de s'estomper", poursuit-il.

Exosens exulte

Exosens, spécialiste des technologies permettant de rendre visible ce qui ne l'est pas par l’œil humain, a annoncé relever ses objectifs pour l'exercice 2026, grâce "à une montée en cadence plus rapide que prévu des capacités de production et à une forte dynamique commerciale", a fait savoir le groupe dans un communiqué.

Exosens prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 558 et 570 millions d'euros, contre 520 à 540 millions d'euros précédemment.

Le titre Exosens flambait de 10,12% à 59,85 euros vers 10h00 heure de Paris.

AFP/VNA/CVN