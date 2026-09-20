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|Le président américain Donald Trump.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Dans un message publié sur son compte Truth Social, M. Trump a affirmé qu'il ne resterait pas les bras croisés et ne laisserait pas se produire la "décimation ou la destruction" de l'intelligence artificielle.
"Nous n'entraverons ni n'étoufferons en aucune manière la croissance de cette industrie extraordinaire. Au contraire, nous la chérirons, nous l'aiderons et nous veillerons sur elle à mesure qu'elle se développe! Cependant, nous rechercherons aussi les MAUVAIS, et nous pouvons le faire, très facilement, grâce à notre système de justice pénale et civile déjà en place", a précisé M. Trump.
Il a aussi qualifié l'IA de prochaine révolution industrielle ou d'Internet, ajoutant qu'elle pourrait représenter jusqu'à 25% du produit intérieur brut des États-Unis.
Cette annonce intervient alors que le débat s'intensifie aux États-Unis autour du développement rapide de l'intelligence artificielle et de ses risques potentiels.
Xinhua/VNA/CVN