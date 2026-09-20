Trump annonce son projet de créer une force dédiée à l'IA et de nommer un "tsar" de l'IA

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 19 septembre qu'il mettait en place une force dédiée à l'IA et qu'il nommerait prochainement un "tsar de l'IA", sans toutefois fournir de détails sur la structure de cette force ni sur le rôle du futur responsable.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un message publié sur son compte Truth Social, M. Trump a affirmé qu'il ne resterait pas les bras croisés et ne laisserait pas se produire la "décimation ou la destruction" de l'intelligence artificielle.

"Nous n'entraverons ni n'étoufferons en aucune manière la croissance de cette industrie extraordinaire. Au contraire, nous la chérirons, nous l'aiderons et nous veillerons sur elle à mesure qu'elle se développe! Cependant, nous rechercherons aussi les MAUVAIS, et nous pouvons le faire, très facilement, grâce à notre système de justice pénale et civile déjà en place", a précisé M. Trump.

Il a aussi qualifié l'IA de prochaine révolution industrielle ou d'Internet, ajoutant qu'elle pourrait représenter jusqu'à 25% du produit intérieur brut des États-Unis.

Cette annonce intervient alors que le débat s'intensifie aux États-Unis autour du développement rapide de l'intelligence artificielle et de ses risques potentiels.

Xinhua/VNA/CVN