France : le prix moyen du gazole à son niveau record du mois d'avril

Le prix moyen du gazole en France a égalé jeudi après-midi 17 septembre le pic d'un peu plus de 2,38 euros le litre atteint en avril 2026, selon une analyse AFP à partir des données gouvernementales.

>> Le gazole et le SP95-E10 à moins de 1,90 euro le litre en France

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette moyenne a été calculée d'après les prix affichés jeudi pour plus de 9.000 stations-service sur le site Prix-carburants.gouv.fr du ministère de l'Economie.

Depuis le 11 septembre, le prix moyen du gazole s'affichait au-dessus de 2,30 euros, parmi les plus hauts prix enregistrés depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février. Un sommet avait été atteint le 8 avril.

Près de 700 stations affichent jeudi un gazole à plus de 2,5 euros, dont 70 un tarif supérieur à 2,7 euros.

De son côté, le SP95-E10, carburant le plus vendu en France, évolue depuis une dizaine de jours au-dessus de son pic de 2022. Il a dépassé jeudi 2,16 euros le litre en moyenne.

Le SP95-E10 avait atteint 2,11 euros le 14 juin 2022, un record d'alors alimenté par une forte demande et par les incertitudes liées à la guerre en Ukraine.

Toutes les stations n'actualisent pas quotidiennement leurs tarifs. Pour le calcul de la moyenne, l'AFP a pris en compte les stations ayant renseigné un prix sur le site gouvernemental il y a moins de 31 jours. Ce délai est rallongé quand le prix parait volontairement plafonné, comme cela est pratiqué par les stations TotalEnergies.

AFP/VNA/CVN