Wall Street termine en ordre dispersé, entre Fed et taux élevés

La Bourse de New York a clôturé sans orientation claire vendredi 18 septembre, écartelée entre le crédit renouvelé des marchés à la stratégie de la Réservé fédérale (Fed) pour freiner l'inflation et les coûts d'emprunt toujours très élevés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a cédé 0,18%, l'indice Nasdaq a pris 0,39% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,16%.

"Il y a indéniablement des dynamiques contradictoires" qui animent la place new-yorkaise, relève Angelo Kourkafas, analyste du cabinet Edward Jones.

"Nous sommes quelque peu soulagés de constater que la crédibilité de la Fed reste intacte, mais cela ne change pas pour autant le fait que les taux d'intérêt continuent de grimper à des niveaux élevés et que de nombreuses incertitudes géopolitiques persistent", ajoute-t-il.

La Banque centrale américaine a décidé mercredi 16 septembre, à l'unanimité et comme attendu, de relever ses taux d'un quart de point pour la première fois depuis l'été 2023. Elle a aussi laissé entrevoir la possibilité d'un autre tour de vis d'ici la fin de l'année.

En théorie, les marchés boursiers préfèrent un environnement accommodant, propice aux investissements.

Mais ils ont été cette fois rassurés par la détermination de l'institution à lutter contre la hausse des prix.

Côté entreprises, le géant du streaming Netflix (-4,67% à 71,79 dollars) a pâti d'une révision à la baisse de son titre par la banque américaine Wells Fargo.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont profité du retour du bitcoin au-dessus de 80.000 dollars.

Les plateformes d'échange Robinhood et Coinbase ont respectivement bondi de 9,12% et de 11,66%. Strategy, connu pour avoir accumulé la plus grande réserve privée de bitcoins, s'est envolé de 16,39%.

Les aciéristes Steel Dynamics (-4,11%) et Nucor Corporation (-6,32%) ont été sanctionnés pour des prévisions jugées trop timides pour le trimestre en cours.

AFP/VNA/CVN