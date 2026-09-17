Le Congrès américain s'en prend aux centres de données, en plein débat sur l'IA

La Chambre américaine des représentants a approuvé mercredi 16 septembre un texte qui cible les coûts liés à la construction de centres de données, au moment où le boom de l'intelligence artificielle provoque un débat politique majeur sur ces infrastructures énergivores.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À moins de deux mois des élections législatives de mi-mandat, républicains et démocrates sont déterminés à se montrer à l'initiative, même si le texte présenté n'apporterait pas de changement dans l'immédiat.

Soutenu par les deux partis, le texte adopté par 417 voix contre 3, doit maintenant passer devant le Sénat.

Il prévoit l'obligation pour chacun des États américains d'envisager de nouvelles régulations pour s'assurer que les entreprises derrière les plus grands centres de données paient bien les coûts supplémentaires provoqués par une hausse de la demande en électricité.

"C'est simple : n'imposez pas aux familles les coûts des centres de données", a déclaré le républicain Bryan Steil qui a affirmé sur les réseaux sociaux être "fier" d'avoir soutenu le texte.

La hausse des factures liée en partie à ces data-centers vient s'ajouter à l'inflation des prix à la pompe, participant à une inquiétude croissante sur le coût de la vie qui pourrait peser dans les urnes le 3 novembre.

Sur l'un des réseaux électriques du pays couvrant 67 millions de foyers, la poussée de la demande en énergie due aux nouveaux centres de données a provoqué une explosion (+174%) du coût total sur le réseau.

La question du coût de l'énergie n'est qu'un des multiples griefs portés par les collectifs d'habitants opposés à ces projets, des groupes qui se multiplient à travers le pays. Ils interrogent aussi l'impact des centres de données sur la ressource en eau, la pollution de l'air ou le bruit et critiquent les niches fiscales dégotées par les géants de l'IA pour construire ces immenses hangars à serveurs.

AFP/VNA/CVN