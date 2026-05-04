Les Botswanais remportent chez eux le 4x400 m des relais mondiaux

Les stars botswanaises du sprint, en remportant le 3 mai le 4x400 m des relais mondiaux à Gaborone, ont été au rendez-vous de la plus grande compétition jamais organisée dans ce petit pays d'Afrique australe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sacrés champions du monde à Tokyo en septembre, Lee Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori et Collen Kebinatshipi ont réalisé la deuxième meilleure performance de tous les temps en avalant les quatre tours de piste en 2 min 54 sec 47/100e, à seulement 18/100e du record du monde établi par les États-Unis en 1993.

Sous les yeux du président Duma Boko venu assister au clou du spectacle en bord de piste, l'épreuve a conclu une après-midi où les Jamaïcaines ont brillé.

Pour son retour sur la scène internationale deux ans après sa rupture d'un tendon d'Achille, la légende Elaine Thompson-Herah a renversé la course dans la dernière ligne droite du 4x100 m pour offrir l'or du relais à l'île caribéenne en 42 sec 00.

Les sœurs jumelles Tia et Tina Clayton ont participé au relais 4x100 m mixte victorieux, record du monde à la clé, en 39 sec 62.

Une marque toutefois d'une portée limitée tant l'épreuve est récente : avant la finale, neuf des dix meilleures performances de tous les temps dataient des séries de samedi.

Les stars américaines et les meilleurs sprinteurs jamaïcains manquaient par ailleurs à l'appel (Oblique Seville et Kishane Thompson).

AFP/VNA/CVN