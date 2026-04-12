Athlétisme : Gout Gout réussit 19.67sec sur 200m

Le prodige australien Gout Gout a couru le 200m en 19 sec 67, meilleure performance de l'année, pour remporter l'épreuve des championnats d'Australie d'athlétisme dimanche 12 avril à Sydney et se montrer plus rapide qu'Usain Bolt au même âge de 18 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le légendaire sprinteur jamaïcain avait couru le 200m en 19.93 en 2004 avant de décrocher huit médailles d'or olympiques, onze titres de champion du monde et d'établir les records du monde du 100m (9.58) et du 200m (19.19).

"Ça m'enlève un énorme poids de sur les épaules, de savoir que j'ai établi ce temps dans des conditions homologuées, que j'ai la vitesse et que mon corps est capable de courir dans de tels temps. Je suis prêt pour aller plus loin", s'est félicité Gout.

Il a été poussé par Aidan Murphy (22 ans) qui a couru en 19.88, soit le deuxième meilleur chrono de l'année.

"J'attendais ça, a commenté Gout. Nous avons des athlètes incroyables en Australie et nous nous poussons à nos limites. Deux coureurs en-dessous de 20 secondes, c'est fantastique".

Gout a surgi sur la scène internationale en 2024 en parcourant le demi-tour de piste en 20.04, battant le record d'Australie détenu depuis les Jeux olympiques de 1968 par Peter Norman (20.06). Il avait abaissé son record à 20.02 mais n'était encore jamais passé sous les 20 secondes officiellement.

AFP/VNA/CVN