WTA 1000 de Madrid : tout en maîtrise, Andreeva file en finale

Accrochée en fin de match, la jeune Russe Mirra Andreeva, 8 e joueuse mondiale, s'est finalement qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Madrid en dominant l'Américaine Hailey Baptiste (32 e ) jeudi 30 avril 6-4, 7-6 (10/8), en 1h41 de jeu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Elle affrontera en finale l'Ukrainienne Marta Kostyuk (23e), qui est venue à bout de l'Autrichienne Anastasia Potapova (56e et repêchée des qualifications) 6-2, 1-6, 6-1 au bout d'un match sur courant alternatif.

Très solide au service (elle a remporté 100% des points derrière ses premières balles au premier set, plus de 80% sur l'ensemble du match), la Russe s'est contentée d'un break dans le premier set pour virer en tête.

Dans la deuxième manche, la Russe de 19 ans a rapidement pris les devants en faisant le break à 3-2 avant de perdre une première balle de match puis sa mise en jeu à 5-5.

Dans un tie-break disputé, Andreeva, qui été menée 4 points à zéro, a sauvé trois balles de set à 6 points à 4 puis 7 points à 6 avant de faire craquer Baptiste sur sa quatrième balle de match.

À 19 ans, elle disputera samedi 2 mai sa troisième finale dans un tournoi WTA 1000. Elle a remporté les deux premières, la saison dernière à Indian Wells et à Dubaï.

"Je suis super contente d'avoir remporté la victoire, mais encore plus d'avoir sur garder mon calme après avoir manqué ma balle de match", a déclaré la jeune joueuse, la meilleure du circuit cette saison sur terre battue avec douze victoires.

Hailey Baptiste, 24 ans, avait signé la plus grosse surprise du tournoi en éliminant en quart de finale la tenante du titre et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka après avoir disposé aux tours précédents de Jasmini Paolini (9e) et Belinda Bencic (12e).

AFP/VNA/CVN