Ligue 1 : Lens, rattrapé par Nice, voit les espoirs de titre s'éloigner

L'égalisation du Niçois Ali Abdi en fin de rencontre samedi soir 2 mai à l'Allianz Riviera (1-1) a plombé les rêves de titre de Lens, qui reste à six points du leader PSG.

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Alors qu'en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG avait laissé échapper deux points dans samedi après-midi 2 mai contre Lorient (2-2), les hommes de Pierre Sage n'ont pas su en profiter.

Même s'ils battent Nantes vendredi prochain 8 mai en ouverture de la 33e et avant-dernière journée, il n'est pas certain que le Lens-PSG, match en retard de la 29e journée repoussé au 13 mai, devienne la véritable finale de la compétition tant espérée en Artois.

La faute au Tunisien Abdi, qui a suivi, avec son habituel sens du but, le coup-franc obtenu et frappé par Sofiane Diop à l'entrée de la surface. On jouait la 84e minute d'une rencontre enlevée mais souvent maîtrisée par Lens.

Longtemps, on a cru que le but inscrit par Allan Saint-Maximin (60e), sur un contre express alors que l'arrière-garde azuréenne était mal organisée, allait peut-être changer la face de la fin de saison.

Mais si Lens, avec 64 points fait donc du surplace dans la course au titre, Nice prend un point qui pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour le maintien. Les Aiglons vont désormais espérer une victoire d'Angers dimanche contre Auxerre, actuellement six unités derrière eux, avant de se déplacer dans l'Yonne dimanche prochain 10 mai.

Pas de vainqueur avant la finale

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Pour ce premier acte avant que les deux équipes ne se retrouvent en finale de la Coupe de France, le 22 mai au Stade de France, il n'y a donc pas eu de vainqueur.

Puel avait déjà dû se passer d'Elye Wahi, touché à une cuisse à l'entraînement. Il a, en plus, fait sans Jonathan Clauss, qui s'est plaint d'une douleur à un genou au dernier moment. Les conditions n'étaient donc pas idéales pour accueillir Lens dopé par le résultat du PSG un peu plus tôt.

D'ailleurs, les hommes de Sage n'ont pas traîné pour attaquer la cage de Yehvann Diouf. Sur un pivot dans la surface, Odsonne Edouard l'a très vite mis à contribution (4e). Puis Mamadou Sangaré, trouvé en retrait, a vu Kojo Pepprah Oppong dévier en corner sa tentative qui partait bien (6e). Un peu plus plus tard, sa frappe enroulée du gauche est passée de très peu à côté de la lucarne d'un Diouf battu (22e).

Et c'est sur un corner de Tom Louchet que les Aiglons se sont offerts leur seule véritable opportunité avant le but lensois. Mais même esseulé, Juma Bah n'est pas parvenu à battre Robin Rissert (17e). Après ce but, ils n'ont rien lâché, et grâce à Abdi, ont arraché un point mérité.

Mais forts de leurs derniers bons résultats (à Lille 0-0, à Marseille 1-1, et à Strasbourg en Coupe 2-0), les Aiglons ont montré une vraie force défensive durant toute la première période.

À l'image de l'excellent retour de Melvin Bard sur un Matthieu Udol devenu le temps d'une action avant-centre (19e), les Niçois sont parvenus à déjouer toutes les offensives des Sang et Or avant la pause.

AFP/VNA/CVN