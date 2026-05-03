F1 : McLaren met fin à l'invincibilité de Mercedes

McLaren a mis fin à l'invincibilité de l'écurie Mercedes cette saison grâce au succès du Britannique Lando Norris lors de la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1, samedi 2 mai au Miami International Autodrome.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Flèches d'argent, qui avaient remporté les quatre premières courses de la saison (trois Grands Prix et un sprint), n'ont pas pu prolonger leur série victorieuse alors que McLaren a réalisé un doublé avec la deuxième position de l'Australien Oscar Piastri devant la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc.

Le leader du Championnat du monde, l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui avait initialement pris la quatrième place, a écopé de cinq secondes de pénalité pour être sorti plusieurs fois en dehors des limites de la piste et a finalement reculé au sixième rang, derrière son coéquipier britannique George Russell et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Sous l'étouffante chaleur qui règne autour du Hard Rock Stadium (31°C à l'ombre et plus de 50°C sur la piste), Norris, qui s'était élancé en pole position, a réussi son départ et n'a ensuite plus été inquiété.

"C'était une bonne course, ça fait plaisir d'être de retour sur la plus haute marche du podium, même si ce n'est qu'une course sprint. Un grand merci à toute l'équipe car les nouveautés sur la voiture ont bien fonctionné. C'est un bon début de week-end mais il ne faut pas se relâcher", a réagi Norris, félicité à l'arrivée par l'astronaute américain Reid Wiseman, commandant de la mission qui a récemment fait le tour de la Lune.

Zanardi honoré

Avant la course, pilotes et directeurs d'équipe avaient observé une minute de silence en mémoire de l'Italien Alex Zanardi, ancien pilote de F1 dans les années 1990 devenu champion paralympique après avoir été amputé des deux jambes à la suite d'un accident en 2001, décédé vendredi 1er mai à 59 ans.

L'écurie anglaise, motorisée par Mercedes, a apporté d'intéressantes nouveautés sur ses monoplaces orange en Floride, qui semblent fonctionner à merveille et pourraient remettre en cause l'hégémonie de sa concurrente allemande observée depuis le début de saison.

Antonelli est une nouvelle fois resté scotché sur la ligne au départ et a été dépassé par Piastri et Leclerc (Ferrari), sans jamais avoir la possibilité de revenir sur eux.

"On pensait être en mesure de conserver notre avantage, et en termes de temps au tour, nous étions très proches des voitures de devant. Mais si vous ratez votre départ, ce qui n'était absolument pas de la faute de Kimi mais la conséquence d'un problème de notre côté, c'est difficile de se rattraper", a expliqué Toto Wolff, le patron de Mercedes.

Alors que des ajustements règlementaires entrent en vigueur de week-end à Miami, cela ne semble pas bouleverser la hiérarchie, comme attendu. En revanche, les améliorations sur les voitures introduites par beaucoup d'écuries pourraient changer la donne.

"Course au développement"

"Cette saison sera purement une course au développement et celui qui arrivera à gagner quelques dixièmes avant ses concurrents aura un bel avantage", a souligné Wolff, dont l'équipe a prévu d'apporter un gros ensemble de nouveautés lors du prochain Grand Prix, au Canada, ce qui pourrait de nouveau rebattre les cartes.

Red Bull a aussi un peu relevé la tête samedi midi 2 mai avec une belle course du Néerlandais Max Verstappen, qui a bien résisté à la Ferrari a priori supérieure du Britannique Lewis Hamilton pour s'adjuger la sixième place, puis la cinquième à la faveur de la pénalité à l'encontre d'Antonelli.

Alpine a de son côté confirmé être actuellement la cinquième force du plateau derrière les quatre cadors (Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull) et le Français Pierre Gasly a arraché le point de la huitième place.

Les qualifications du Grand Prix prévues en fin d'après-midi à Miami (à partir de 22h00 à Paris) devraient permettre d'en savoir plus sur les forces en présence car les équipes sont autorisées à effectuer des modifications sur leurs voitures avant de reprendre la piste.

AFP/VNA/CVN