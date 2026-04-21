Athlétisme : les Kényans Korir et Lokedi gagnent le marathon de Boston comme en 2025

Bis repetita lundi 20 avril à Boston. Le Kényan John Korir a remporté le plus vieux marathon du monde pour la deuxième année de suite (2h 01:52, record de l'épreuve) tandis que sa compatriote Sharon Lokedi s'est imposée chez les femmes (2h18:51) comme en 2025 également.

>> Athlétisme : à Lille, Gressier et Schrub s'attaquent au record du monde du 5 km

>> Athlétisme : Gressier et Beaugrand font tomber les records à Lille

>> Athlétisme : Gout Gout réussit 19.67sec sur 200m

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour la 130e édition de cette course créée en 1897, Korir a pulvérisé le vieux record de l'épreuve qui datait de 2011 (2h 03:02 par le Kényan Geoffrey Mutai).

Dans cette course sans meneur d'allure disputée dans des conditions idéales, Korir s'est installé dans le groupe de tête avant de se détacher au 32e kilomètre, au même endroit que l'année dernière, et n'a plus jamais été inquiété. Au bout des 42,195 km, il devance de près d'une minute le Tanzanien Alphonce Felix Simbu (2h 02:47) et de près de deux minutes le Kényan Benson Kipruto (2h 02:50), qui passent eux aussi sous les 2h03 min.

Il signe son troisième succès dans un marathon majeur après Chicago en 2024 et Boston en 2025. Les six marathons majeurs de l'année sont ceux de Tokyo, Londres, Berlin, New York, Chicago et Boston.

John Korir bat aussi son record personnel (2h 02:24 à Valence en 2025) avec un chrono qui ferait lundi 20 avril de lui le cinquième meilleur performeur de l'histoire sur marathon. Les chronos réalisés à Boston ne sont toutefois pas homologués par la Fédération internationale d'athlétisme en raison du dénivelé trop favorable.

Chez les femmes, Sharon Lokedi réalise elle aussi le doublé en s'imposant à Boston comme en 2025. Lundi 20 avril, la Kényane de 32 ans a coupé la ligne en 2h18 min 51 sec, 1 min 29 sec plus lentement que le record de l'épreuve qu'elle a établi en 2025 (2h 17:22).

Quatrième de l'épreuve aux JO de Paris, elle signe comme John Korir son troisième succès dans un marathon majeur, après Boston en 2025 et Berlin en 2022. Elle a pris les devants en fin de course, vers le 35e km, pour battre ses compatriotes Loice Chemnung (2h 19:35) et Mary Ngugi-Cooper (2h 20:07).

AFP/VNA/CVN