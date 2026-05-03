Tennis : Kostyuk domine Andreeva et remporte son premier WTA 1000 à Madrid

L'Ukrainienne Marta Kostyuk, 23 e joueuse mondiale, a remporté samedi 2 mai son premier titre en WTA 1000 à Madrid après avoir battu en finale la Russe Mirra Andreeva (8 e ) 6-3, 7-5.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 23 ans, Kostyuk décroche son deuxième titre consécutif après le WTA 250 de Rouen et reste invaincue sur terre battue avec 11 victoires consécutives, à moins d'un mois de Roland-Garros (24 mai-7 juin).

Cette série est d'autant plus importante avant le Grand Chelem parisien que les meilleures joueuses du monde ont eu du mal sur l'ocre de la Caja Magica.

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka, tenante du titre, a été éliminée en quart de finale quand la Kazakhstanaise Elena Rybakina (2e) est sortie en huitièmes de finale, tout comme la finaliste de la dernière édition Coco Gauff (3e).

En finale, l'Ukrainienne retrouvait samedi 2 mai Mirra Andreeva, grande amatrice de terre battue (12 victoires cette saison), lauréate du WTA 500 de Linz (Autriche) mi-avril et déjà titrée deux fois en WTA 1000 (Indian Wells et à Dubaï en 2025).

Marta Kostyuk a parfaitement débuté le match en mettant sous pression la jeune Russe (19 ans) sur son service (43% de première balle). Elle a fixé la jeune Russe (19 ans) en attendant le dernier moment pour croiser son coup droit à l’opposé et prendre le large à 4 jeux à 2.

AFP/VNA/CVN

