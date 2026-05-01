Play-offs NBA : les Wolves sortent les Nuggets pour défier les Spurs, les Knicks qualifiés

Les Timberwolves ont battu 110-98 et éliminé les Nuggets de Nikola Jokic pour défier les Spurs de Victor Wembanyama, tandis que les Knicks ont infligé une raclée historique aux Hawks pour franchir jeudi 30 avril le premier tour des play-offs NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Minnesota Timberwolves ont créé un petit exploit en sortant les Denver Nuggets du triple MVP Nikola Jokic, battus 110-98 et 4-2 sur cette série de premier tour façon combat de poids lourds.

Jokic sorti, les Wolves direction "Wemby"

Deux fois finalistes de la conférence Ouest en 2024 et 2025, les Wolves avaient le profil pour se qualifier, mais ils ont surtout réussi à arracher ce 4e succès malgré une avalanche de blessures sur leur ligne arrière, à commencer par leur vedette Anthony Edwards.

Egalement privés de Donte DiVincenzo dont la saison s'est terminée cette semaine sur une rupture d'un tendon d'Achille, et de la valeur montante Ayo Dosunmu (mollet), les Wolves ont proposé un magnifique effort collectif et fait émerger de nouvelles têtes, à l'issue d'une rencontre suffocante.

L'athlétique Jaden McDaniels a brillé avec 32 points, son record, et 10 rebonds. Il a été secondé par un jeune joueur de l'ombre, Terrence Shannon Jr., magnifique pour attaquer le panier et finir avec 24 points.

Le pivot français Rudy Gobert s'est de nouveau battu pour limiter l'influence de Nikola Jokic (28 points, 9 rebonds, 10 passes), terminant le match avec 10 points, 13 rebonds, 2 contres et 8 passes, se montrant adroit pour trouver ses coéquipiers dans le trafic.

Plaque tournante de la défense des Wolves et déclencheur des actions offensives avec ses écrans, Gobert, quatre fois meilleur défenseur de la NBA, offrira au prochain tour un alléchant duel de pivots tricolores avec Victor Wembanyama, sacré meilleur défenseur cette saison.

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La déception est immense pour les Nuggets, champions en 2023, qui échouent à franchir le premier tour des play-offs pour la deuxième fois seulement ces huit dernières saisons.

Victime d'une hyperextension du genou gauche et d'une contusion osseuse lors du match 4 contre les Nuggets, Anthony Edwards ne devrait pas être remis pour le début de la demi-finale de conférence, programmé dès lundi 27 avril dans le Texas.

Raclée des Knicks pour les Hawks

Les New York Knicks ont infligé une raclée historique aux Atlanta Hawks, humiliés sur leur parquet 140-89, afin de se qualifier pour le deuxième tour.

Après avoir mené la série 2-1 grâce à deux succès serrés, les Hawks ont perdu assez largement les trois rencontres suivantes. Les Knicks affronteront au prochain tour soit les Philadelphia 76ers, soit les Boston Celtics, qui auront besoin d'un match 7 pour se départager samedi 2 mai dans le Massachusetts.

Jeudi, les New-Yorkais ont été derrière pendant quelques minutes avant de produire 20 minutes de basket irréelles pour mener 83 à 36 à la pause, un record en play-offs. L'écart est ensuite monté jusqu'à 61 points, un autre record, avant une fin de partie sans enjeu entre les remplaçants.

En limitant l'écart à 51 points, les Hawks ont au moins évité de subir la plus large défaite de l'histoire des play-offs NBA (58).

OG Anunoby (29 points) a propulsé les Knicks, aidés aussi par le triple-double de Karl-Anthony Towns (12 points, 11 rebonds, 10 passes).

Le Français Zaccharie Risacher, privé de temps de jeu depuis un mois, a pu rentrer et inscrire 8 points pour les Hawks.

Les 76ers emmènent les Celtics au match 7

Les Philadelphia 76ers se sont imposés 106-93 à domicile afin d'égaliser à 3-3 face aux Boston Celtics, qui auront l'avantage de recevoir le match 7, une conclusion parfaite pour la 23e série entre les deux franchises rivales, un record en NBA.

Boston menait pourtant la série 3-1, un écart qui n'a été renversé qu'à 13 reprises dans l'histoire des play-offs sur 298 occurrences (soit dans 4,4% des cas).

Les 76ers se sont montrés dominateurs sur leur parquet dans le sillage du meneur Tyrese Maxey (30 points, 5 passes).

Paul George a été au rendez-vous (23 points à 8 sur 17 au tir) tout comme le MVP 2023 Joel Embiid, avec 19 points malgré du déchet au tir (6 sur 18), 10 rebonds et 8 passes.

Le pivot, dont la carrière a été ralentie par les blessures ces dernières années, a fait plaisir à son public avec son activité et ses facéties, comme cette série de pompes dans le 4e quart-temps après s'être retrouvé au sol.

AFP/VNA/CVN