Tour de Romandie : cannibalesque, Pogacar s'offre la deuxième étape

Ne laissant aucune miette à la concurrence, Tadej Pogacar s'est offert jeudi 30 avril au sprint la deuxième étape du Tour de Romandie, disputée sur 173,1 km entre Rue et Vucherens, après avoir remporté la première.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà en jaune sur cette épreuve qu'il n'avait jamais disputée, l'ogre slovène poursuit idéalement sa préparation pour le Tour de France, après avoir raflé quatre des cinq classiques disputées depuis le début de l'année (2e sur Paris-Roubaix).

Sur un parcours constellé de petites bosses, qu'il comparaît avant l'épreuve à l'Amstel Gold Race, Dorian Godon avait pourtant fait rouler ses Ineos pour reprendre les quatre échappés, avant de produire un gros effort pour se replacer dans le sprint final lancé par l'Allemand Florian Lipowitz.

Mais le champion du monde, qu'on pensait enfermé, s'est faufilé sur la droite avec une aisance déconcertante pour battre Godon d'une roue, dessiner le V de la victoire, empocher dix secondes de bonification et accroître son avance au général sur Lipowitz et le Français Lenny Martinez.

"Certains gars ont démarré trop tôt, et ça m'a avantagé", a analysé le quadruple vainqueur du Tour après l'arrivée. "Pour moi tout était sous contrôle et c'était un super sprint".

Battu de sept secondes mardi 28 avril dans le prologue par Godon, Pogacar a déjà pu se tester sur deux efforts différents, sa première ascension de l'année dépassant la vingtaine de minutes mercredi 29 avril, et désormais la vitesse pure, face à un peloton certes déserté par les meilleurs sprinteurs.

Vendredi 1er mai, cette 79e édition se poursuit avec une boucle de 176,6 km autour d'Orbe, avant l'étape reine de montagne Broc-Charmey samedi 2 mai puis l'arrivée dimanche 3 mai, marquée par la montée finale vers Leysin.

AFP/VNA/CVN