Mondial-2026 : Infantino réaffirme que l'Iran jouera bien aux États-Unis, Trump est "OK"

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé jeudi 30 avril que l'Iran participerait à la Coupe du monde 2026 et qu'elle disputerait comme prévu ses trois matches de poules aux États-Unis, avant d'être appuyé par Donald Trump.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Si la participation de la Team Melli au grand rendez-vous du football continue de poser question dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, déclenché fin février par des frappes d'Israël et des États-Unis sur l'Iran, le duo Infantino-Trump s'est voulu rassurant à six semaines du début de la compétition (11 juin-19 juillet).

"Pour commencer, je veux confirmer sans ambiguïté que l'Iran participera évidemment à la Coupe du monde de la FIFA 2026. Et bien entendu l'Iran jouera aux États-Unis", a déclaré Infantino en ouverture du 76e Congrès de la FIFA organisé à Vancouver (Canada), l'une des villes hôtes du tournoi coorganisé du 11 juin au 19 juillet par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

"Si Gianni l'a dit, alors je suis OK", a déclaré par la suite Donald Trump à des journalistes dans le Bureau ovale de la Maison blanche. "Il en a parlé. Je lui ai dit : +Fais ce que tu veux. Tu peux les avoir. Tu n'es pas obligé de les avoir.+ Ils ont probablement une bonne équipe... C'est difficile à croire, en fait, mais je pense qu'il faut les laisser jouer", a ajouté le président américain.

Le premier match de l'Iran est programmé le 16 juin à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande. Suivront la Belgique le 21 juin, toujours à Los Angeles, et l'Égypte le 27 à Seattle. Son camp de base durant le tournoi est censé être établi à Tucson, en Arizona.

AFP/VNA/CVN