Cyclisme : Pogacar gagne son premier Tour de Romandie, quadruplé à la clé

Insatiable, Tadej Pogacar a remporté le 3 mai sa quatrième étape au Tour de Romandie, s'offrant le classement général de l'épreuve et amorçant idéalement la transition entre sa saison des classiques et la préparation du Tour de France.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Non seulement l'ogre slovène égale le vieux record de la légende suisse Ferdi Kübler - auteur en 1954 du même quadruplé -, mais en découvrant cette année les routes romandes, il complète sa panoplie de courses par étapes : il ne lui manque désormais que le Tour de Suisse, auquel il a donné rendez-vous en juin.

"La semaine a été vraiment difficile, parce qu'il y avait des coureurs très forts. Mais avec l'équipe, on a fait un super boulot (et) grâce à eux, il a été possible de gagner", a commenté Pogacar auprès de la chaîne suisse RTS, écourtant l'interview pour aller se réchauffer.

Le 3 mai, il a fallu attendre les dernières centaines de mètres de la montée vers Leysin (14,3 km à 5,9% de moyenne) pour que l'immense favori lâche l'Allemand Florian Lipowitz, son dauphin du jour qu'il devance finalement de 42 secondes au général, et qui l'avait attaqué à trois reprises.

La capacité de l'Allemand à résister au champion du monde, après avoir déjà fini troisième du Tour de France 2025 et deuxième du dernier Tour du Pays basque derrière Paul Seixas, pose un peu plus la question du leadership au sein de Red Bull-Bora en juillet, face à Remco Evenepoel.

Dominateur mais pas irrésistible

Troisième à 2 min 44 du Slovène après avoir terminé deuxième de l'épreuve il y a un an, le Français Lenny Martinez confirme lui sa bonne forme du début de saison (vainqueur de la 8e étape de Paris-Nice), et ses limites dans la répétition des longues ascensions: malgré l'impressionnant train de ses Bahrain, il a encore été un peu juste dans le finish dimanche, s'arrachant pour finir 6e à 11 secondes.

C'est la première course par étapes de la saison pour Tadej Pogacar, qui avait pris deux kilos de muscles et soigné son explosivité pour conquérir quatre classiques en cinq tentatives, n'échouant que sur Paris-Roubaix (2e derrière Wout van Aert).

Rien d'étonnant donc à le voir triompher sur les routes romandes, certes, mais en étant moins irrésistible en montagne que lors de ses quatre victoires au Tour de France : il a remporté les deux premières étapes au sprint, la quatrième en solitaire sans créer pour autant d'écart énorme, et la dernière avec 3 secondes seulement sur Lipowitz.

Avant d'entamer sa mue printanière vers la Grande Boucle - affûtage, stage en altitude, multiplication des efforts longs -, Pogacar a pu se tester depuis le 28 avril sur des ascensions dépassant les vingt minutes, qu'il n'avait pas encore rencontrées cette année, gravissant au total plus de 14.000 mètres de dénivelé cumulé.

AFP/VNA/CVN