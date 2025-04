Les autorités de Dà Nang rendent hommage à l'ancien dirigeant lao

Une délégation de la ville de Dà Nang (Centre), conduite par Lê Trung Chinh, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire municipal, s'est rendue au consulat général du Laos pour rendre hommage à Khamtay Siphandone, ancien président du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ancien président du Laos, décédé le 2 avril.

Photo : VNA/CVN

Au nom des autorités de la ville, Lê Trung Chinh a présenté ses condoléances aux responsables et au personnel du consulat général du Laos à Dà Nang, exprimant sa profonde tristesse suite au décès de Khamtay Siphandone.

Lê Trung Chinh a décrit Khamtay Siphandone comme un dirigeant exceptionnel, un fils bien-aimé du peuple laotien et un révolutionnaire inébranlable qui a consacré toute sa vie à la cause de l'indépendance et de la liberté nationales, au bonheur du peuple et au développement prospère du Laos. Son décès constitue une immense perte pour le Parti, l'État, le peuple lao et sa famille. Le Vietnam perd un grand ami et un camarade proche qui a grandement contribué à la promotion et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Solidarité particulière Vietnam - Laos

Le consul général du Laos à Dà Nang, Souphanh Hadaoheuang, a exprimé sa profonde gratitude pour la profonde affection et les gestes significatifs du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, en particulier de l'organisation du Parti, de l'administration et de la population de Dà Nang, en hommage à Khamtay Siphandone. Il a souligné que la décision du Vietnam d'observer deux jours de deuil national en hommage au défunt dirigeant laotien reflète la solidarité unique et particulière entre les deux Partis et les peuples du Laos et du Vietnam.

À l'occasion du deuil national des 4 et 5 avril, les autorités de Dà Nang ont demandé à tous les services, unités, zones résidentielles et quartiers de mettre leurs drapeaux en berne. Pendant cette période, toutes les activités de divertissement et de loisirs publics sont suspendues dans toute la ville.

VNA/CVN