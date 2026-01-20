Le XIVe Congrès national du PCV traduit l’engagement dans la poursuite des réformes

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est une preuve claire de sa capacité d’auto-rénovation de sa capacité à tirer des leçons de la réalité, illustrée par la reconnaissance franche des limites du modèle de développement actuel et son engagement en faveur de la poursuite des réformes.

L’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’Inde, SD Pradhan, a fait ces remarques lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi, en Inde.

Le congrès marque un tournant décisif dans la trajectoire de développement du Vietnam, se déroulant dans un contexte de concurrence géopolitique croissante, d’avancées technologiques majeures et de contraintes de développement de plus en plus manifestes. Il vise à consolider la vision à long terme de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici le milieu du XXIe siècle.

L’intégration de la théorie de Dôi moi (Renouveau) au sein du socle idéologique du Parti témoigne d’une grande flexibilité intellectuelle et d’un sens aigu du pragmatisme, tandis que les documents mettent davantage l’accent sur le renforcement de la gouvernance, la lutte contre la corruption et le développement des ressources humaines, a-t-il noté.

SD Pradhan a mis en lumière les points clés des récentes déclarations du secrétaire général du PCV, Tô Lâm qui a souligné les percées stratégiques : la décentralisation et la délégation de pouvoirs ; l’importance accordée à la science, à l’innovation et à la transformation numérique ; et le développement de ressources humaines de haute qualité, qui constituent les piliers fondamentaux qui jetteront les bases d’une croissance forte et durable dans les années à venir.

Dans cet esprit, le XIVe Congrès national du PCV vise à ériger la science et la technologie en force productive primordiale en augmentant les investissements dans la recherche et le développement (R&D), en renforçant les liens entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises, et en privilégiant les technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les biotechnologies et les énergies renouvelables… afin de réduire progressivement la dépendance aux technologies importées.

Parallèlement, le secteur privé est considéré comme un moteur essentiel de l’innovation, tandis que l’IA et la transformation numérique sont perçues comme des leviers d’accélération globaux.

Ces orientations revêtent une profonde importance politique et stratégique, contribuant à renforcer la résilience de l’économie et l’autonomie stratégique, aidant ainsi le Vietnam à naviguer au milieu de la concurrence entre les grandes puissances sans devenir une "partie par procuration" d’aucun pays, tout en améliorant sa position dans la gouvernance mondiale, a-t-il estimé.

Cela démontre également la capacité et la volonté du Vietnam de réorienter sa voie de développement socialiste dans une direction compatible avec l’innovation et la transformation numérique, a-t-il poursuivi.

L’expert indien a déclaré que les objectifs fixés pour 2030 nécessitent l’innovation pour soutenir la croissance et moderniser l’industrie, tandis que la vision pour 2045 exige l’innovation pour repositionner le Vietnam dans l’économie mondiale. Le nouveau modèle de croissance constitue donc un lien stratégique entre les objectifs à moyen terme et les aspirations de développement à long terme.

Pour atteindre les objectifs du XIVe Congrès national du PCV au cours des cinq prochaines années, il a suggéré que le Vietnam privilégie une croissance fondée sur la productivité ; poursuive les réformes institutionnelles et de gouvernance ; investisse dans l’éducation, la formation aux compétences numériques et le développement de ressources humaines hautement qualifiées ; renforce le secteur privé national tout en attirant les IDE ; et intègre la croissance verte et la résilience au changement climatique dans sa stratégie de développement.

Selon SD Pradhan, poursuivre une politique étrangère multilatérale, s’intégrer activement, saisir les opportunités tout en évitant de se laisser entraîner dans les luttes de pouvoir entre grandes puissances constitue le bon choix stratégique.

La prise de conscience précoce par le Vietnam de la nécessité d’ajuster et de synchroniser ses politiques dans un contexte géopolitique et géoéconomique changeant constitue un atout majeur, permettant au XIVe Congrès national du PCV non seulement de définir la bonne orientation, mais aussi de jeter les bases du renforcement des capacités nationales et de la réalisation de l’objectif d’un peuple prospère, d’une nation forte et d’une société socialiste qui se tient aux côtés des grandes puissances mondiales, a-t-il indiqué.

