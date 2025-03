Hanoï renforce son tourisme avec la reconnaissance de sites culturels importants

Le 4 mars, le Service municipal du tourisme et le Comité populaire de Hai Bà Trung ont organisé le programme "Get on Hanoi 2025" et la cérémonie d'annonce de la reconnaissance du temple, de la pagode et de la maison communale de Hai Bà Trung comme relique nationale spéciale.

>> Khanh Hoà et Ninh Thuân, "deux localités, une destination"

>> Hanoï lance davantage de circuits expérientiels

>> La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên contribue à promouvoir le tourisme urbain

Le complexe de temple, de pagode et de maison communale de Hai Bà Trung possède des ressources culturelles attrayantes, notamment des valeurs historiques et architecturales, et fait partie intégrante de la culture et des croyances vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de reconnaissance a été organisée à l’occasion du 1985e anniversaire du soulèvement de Hai Bà Trung, marquant également une étape importante dans le plan de développement du tourisme durable de la capitale.

Selon la directrice du Service du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, en 2024, le tourisme a continué à jouer un rôle important en tant que secteur économique influent de la capitale, avec une forte croissance tant en qualité qu'en quantité.

En 2024, le nombre total de touristes dans la capitale a atteint 27,88 millions, soit une augmentation de 12,7% par rapport à 2023, dont 6,37 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 34,8%. Les recettes touristiques totales ont atteint environ 110.660 milliards de dôngs (433,3 millions de dôngs), soit une augmentation de 18,5% par rapport à l’année précédente.

Pour rappel, Hanoï a reçu le prix "Asia's Leading City Destination 2024" des World Travel Awards. La capitale du Vietnam a été honorée comme "Première destination culturelle du Vietnam 2024" et elle s’est classée 3e dans le Top 25 des destinations les plus populaires au monde en 2024, ainsi que dans le Top 25 des destinations les plus préférées de tous les temps en 2025 selon Tripadvisor.

VNA/CVN