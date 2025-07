Un millionnaire australien nommé nouvel ambassadeur du tourisme du Vietnam

Le 18 juillet à Hanoï, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a remis la décision de reconduire Greg Norman, légende australienne du golf, en tant qu'ambassadeur du tourisme du Vietnam pour la période 2025-2030.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre Hô An Phong a hautement apprécié les contributions importantes de Greg Norman au cours de son premier mandat 2018-2021. Greg Norman n'est pas seulement un excellent golfeur professionnel mais aussi un compagnon, ayant une grande influence dans la promotion du tourisme vietnamien dans le monde.

Greg Norman a largement contribué à positionner le Vietnam comme le "nouveau paradis du golf" en Asie. Grâce à son implication, le Vietnam a été élu à plusieurs reprises "meilleure destination golfique d'Asie" et "meilleure destination golfique du monde" par les World Golf Awards.

Dans son nouveau mandat, Greg Norman mettra l'accent sur la promotion du tourisme golfique via ses plateformes personnelles comptant plus de 175 000 abonnés, la connexion avec des tournois internationaux (dont le LIV Golf), ainsi que le développement d'un réseau d'académies de golf portant son nom. Il contribuera également à promouvoir un modèle de développement durable des terrains de golf, tout en liant tourisme golfique et tourisme patrimonial à travers des événements à Huê, Quang Trị ou Dà Nang.

Sa reconduction s'inscrit dans une stratégie globale de diplomatie touristique, visant à renforcer la notoriété du Vietnam sur les marchés clés comme les États-Unis ou l’Australie. Il participera en parallèle à la valorisation de la culture, du patrimoine et de la gastronomie vietnamienne lors de grands événements internationaux.

