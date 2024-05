Les activités culturelles et artistiques s’orientent vers la Patrie et la jeune génération

>> Le ministre tchèque des AE apprécie le rôle du Vietnam aux forums multilatéraux

>> Le pho vietnamien impressionne au Festival de la gastronomie de l'ASEAN 2024 en R. tchèque

>> La présidente du KSCM soutient le renforcement des relations avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors du congrès, l'association a défini des orientations pour ses activités au cours des quatre prochaines années avec l’accent mis sur l'amélioration de la qualité des programmes artistiques et des performances au service de la communauté vietnamienne en République tchèque, l'organisation d'événements culturels pour mieux s'intégrer au pays hôte, promouvoir la culture nationale, l'image du Vietnam et de ses habitants auprès des amis internationaux.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors du congrès, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a souligné qu'en plus de 15 ans de développement, l'association des lettres et des arts du Vietnam en République tchèque s'était activement coordonnée avec d'autres associations de Vietnamiens dans ce pays pour organiser des activités et mouvements améliorant non seulement la vie spirituelle de la communauté, contribuant à diffuser la culture vietnamienne auprès des amis internationaux, mais qu'elle avait aussi été avant-gardiste dans de nombreux mouvements de soutien communautaire, dont des activités caritatives.

Photo : VNA/CVN

Créée en 2008, dans le but de préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, au service des intérêts nationaux et communautaires, l'Association des lettres et des arts du Vietnam en République tchèque se développe constamment avec de nombreux clubs.

Ces dernières années, l'association a organisé ou coorganisé de nombreux programmes à grande échelle non seulement en République tchèque mais aussi ailleurs en Europe, notamment le concours Miss Vietnam en Europe, des concours de chant et d'autres programmes s'orientant vers la mer et les îles du pays, des programmes artistiques s'orientant vers la région centrale du Vietnam.

VNA/CVN