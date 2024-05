Un festival pour renforcer les relations entre le Vietnam et le Japon

Le Festival du Vietnam aura lieu au parc Yoyogi, à Tokyo, les 1er et 2 juin, et devrait contribuer à améliorer la compréhension mutuelle et à renforcer les liens entre les deux peuples, a annoncé lundi 20 mai à la presse l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu.