La culture vietnamienne fait son show à Londres

Une centaine d’artistes et de mannequins, vietnamiens et internationaux, professionnels et amateurs, ont participé au "Vietnam Cultural Show London 2024" le 19 mai à Londres, au Royaume-Uni.

L'événement a été organisé en célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024) et le 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 2024).

Photo : VNA/CVN

Hoàng Hà, cheffe du comité d’organisation, a indiqué que cet événement annuel est une initiative conjointe de la fédération "Ladies of All Nations International Vietnam-United Kingdom", de la société Park Pharmacy et de la marque Love Collection. Le but est d’honorer et de promouvoir la culture vietnamienne et l’image de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Elle a souligné que le succès du programme démontre l’affection et l’intérêt des autorités locales et de la population pour la culture vietnamienne, ainsi que le prestige croissant de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Tous les profits du programme ont été remis à l’Association des femmes et des enfants vietnamiens au Royaume-Uni. Ces fonds sont destinés à financer les projets qui préservent et promeuvent les valeurs culturelles et artistiques traditionnelles au sein de la communauté vietnamienne du pays.

VNA/CVN