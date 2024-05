Le soong co des San Chi devient patrimoine culturel immatériel national

Photo : VNA/CVN

Le soong co est le chant alterné typique des San Chi, l’une des minorités ethniques de la province de Quang Ninh, où ils vivent principalement dans des districts montagneux tels que Binh Liêu, Tiên Yên et Ba Che. Dans la commune de Huc Dông, qui est rattachée au district de Binh Liêu, les San Chi représentent 80% de la population. Sen Thi Hà, une habitante, est habituée au soong co depuis sa tendre enfance.

"J’ai été bercée par le soong co. Dans ma communauté, on le chante partout, à toutes les occasions : les mariages, les fêtes, les réunions… Garçons et filles chantent la nuit durant, et au matin, ils se disent au revoir en chantant", partage-t-elle.

Sur le flanc de la montagne, dans le champ, à côté du ruisseau… les femmes et les hommes San Chi chantent passionnément, sans instruments d’accompagnement. Ils peuvent chanter en duo, ou par groupes. Leurs chansons parlent de leur vie quotidienne, de leur pays, de la nature, mais aussi de l’amour…

Les San Chi chantent l’année durant, mais ils ont une journée particulière, le 16e jour du troisième mois lunaire, pour célébrer cette vieille tradition musicale. Trac Van Thin compte parmi les interprètes les plus connus du soong co. Il a appris des centaines de chansons du répertoire ancien, mais aussi de nombreuses compositions nouvelles, qu’il se dit prêt à transmettre aux jeunes générations.

"Je chante depuis que je suis très jeune et il ne s’est passé aucun programme impliquant le soong co sans ma participation. Les paroles sont très significatives, pour peu qu’on prenne le soin de les lire et de les écouter attentivement. Avec les autres membres de notre club de soong co, nous ferons le nécessaire pour transmettre ce patrimoine ancestral aux jeunes générations, pour qu’il perdure à jamais", dit-il.

Depuis 2005, le district de Binh Liêu a fait de la fête annuelle du soong co un véritable festival des communautés ethniques locales, où ce chant folklorique est valorisé en même temps que les jeux collectifs traditionnels…

Ngô Huy Thai, un touriste de Bac Ninh, y a assisté avec beaucoup d’intérêt. "C’est la deuxième fois que j’assiste à la fête du soong co de Binh Liêu, une véritable vitrine de la diversité culturelle locale. Je suis impressionné par la chaleur, la générosité et l’hospitalité des habitants d’ici", déclare-t-il.

À la fin de 2023, le soong co des San Chi de la province de Quang Ninh a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national, ouvrant de belles perspectives pour la promotion de cette tradition musicale, mais aussi pour le développement du tourisme local.

VOV/VNA/CVN