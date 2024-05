Ouverture de la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge

Photo: VNA/CVN

Dans son discours à l'événement, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a partagé que cet événement serait une occasion pour le Vietnam de montrer au peuple cambodgien et à la communauté internationale la richesse de la culture vietnamienne à travers des représentations de musique et de danse traditionnelles, notamment certaines formes d'art reconnues comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Ta Quang Dông a exprimé son espoir que grâce aux activités d'échange culturel récentes, la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge 2024 renforcera davantage les liens bilatéraux, l'amitié et la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à consolider et à développer les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle et la coopération globale et durable à long terme entre les deux pays.

Soulignant l'importance de ce programme, la ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts, Phoeurng Sackona, a mentionné que les ministères de la Culture et les agences concernés des deux pays s'efforcent de renforcer la coopération dans divers domaines, comme l'échange d'expériences, le soutien mutuel dans la participation à des événements internationaux, les mécanismes et forums, le patrimoine culturel, et la recherche et la formation de ressources humaines pour le secteur culturel.

Elle a suggéré que les deux parties partagent leurs expériences dans le secteur de l'industrie culturelle - un domaine ayant un potentiel économique et social dans la coopération bilatérale - affirmant que son ministère continuera à soutenir et à renforcer l'organisation d'activités conjointes, les considérant comme des modèles à mettre en œuvre par les deux pays en coopération avec d'autres pour promouvoir la culture, les arts et les habitants respectifs.

Le 24 mai, un programme artistique se tiendra dans la province de Banteay Meanchey dans le cadre de cette semaine qui dure du 20 au 25 mai.

VNA/CVN