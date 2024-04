Le ministre tchèque des AE apprécie le rôle du Vietnam aux forums multilatéraux

Lors de la réception, le chef de la diplomatie tchèque a hautement apprécié le rôle et les contributions du Vietnam aux forums multilatéraux.

Il a affirmé que la République tchèque considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important dans sa politique étrangère envers la région Indo-Pacifique et l'Asie du Sud-Est.

Il a souligné que les deux parties devraient renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux, en particulier en promouvant les relations entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE), ainsi que la coopération dans le cadre des Nations unies et du Dialogue Asie-Europe (ASEM).

Dans le contexte où la République tchèque et le Vietnam célébreront le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025, le ministre Jan Lipavsky a déclaré qu'il s'agirait d'un jalon très important pour l’approfondissement des relations entre le deux pays dans tous les domaines, en particulier la politique, l'économie, le commerce et l'investissement.

L'ambassadeur vietnamien Duong Hoài Nam a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la République tchèque.

Il a souligné que les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les visites de haut niveau, contribueraient à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, favorisant le développement des relations bilatérales.

Le diplomate vietnamien a estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays demeurait énorme, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense, des énergies renouvelables, de la transformation numérique, de l’exploitation minière, de l’éducation - formation, du travail, du tourisme..., avant de suggérer que les deux parties signent des accords pour créer un cadre juridique visant à promouvoir la coopération dans ces domaines.

Il a demandé au ministre Jan Lipavsky de continuer à créer des conditions favorables en termes de délivrance de visas aux citoyens vietnamiens, contribuant ainsi à la promotion des échanges entre les peuples et de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

