Le Vietnam et le Cambodge renforcent leurs liens culturels et artistiques

Une délégation du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, dirigée par le vice-ministre Ta Quang Dông, effectue une visite de travail au Cambodge pour renforcer la coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

>> La 33e réunion sur les patrouilles maritimes conjointes Vietnam - Cambodge

>> Renforcer les relations de coopération entre les journalistes Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le voyage fait partie de la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge 2024 du 20 au 25 mai, un échange culturel annuel organisé en rotation par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts.

Mardi 21 mai, le vice-ministre Ta Quang Dông a rencontré la ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts Phoeurng Sackona pour discuter des programmes et des mesures visant à renforcer les relations culturelles et artistiques bilatérales dans les temps à venir.

Appréciant la coordination du Cambodge dans l’organisation de la Semaine de la culture vietnamienne, il a suggéré que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines de la culture, des arts et du développement du réseau des villes créatives.

Il a appelé les deux parties à accroître le partage d’expériences en matière de restauration des vestiges et de conservation du patrimoine culturel ; à intensifier les échanges culturels, notamment entre leurs provinces frontalières ; et à renforcer la coopération culturelle et artistique dans les cadres de l’UNESCO, de l’ASEAN ainsi que de la coopération Mékong - Lancang et sous-régionale, contribuant ainsi à la prospérité des deux pays et de la région dans son ensemble.

Le responsable a également demandé au Vietnam et au Cambodge de promouvoir la coopération dans la formation de la main-d’œuvre culturelle et artistique en reliant étroitement les établissements de formation, en organisant des échanges et en partageant leurs connaissances et leurs expériences avec leurs étudiants respectifs.

À cette occasion, il a invité des artistes cambodgiens à assister cette année à un festival international de danse dans la ville de Huê et à un festival international de marionnettes à Hanoï.

Saluant la délégation du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, la ministre Phoeurng Sackona a noté que les échanges culturels et artistiques entre le Vietnam et le Cambodge se sont bien développés au niveau tant bilatéral que multilatéral.

Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment aidé le Cambodge à proposer à l’UNESCO de reconnaître son patrimoine culturel, a-t-elle indiqué, espérant que le Vietnam continuera à soutenir les dossiers de candidature du Cambodge pour les vestiges remontant au régime génocidaire telles que le musée du génocide de Tuol Sleng, les champs de la mort de Choeung Ek et la prison M-13.

La ministre Phoeurng Sackona a souligné que la coopération culturelle et artistique est devenue un pont contribuant à intensifier les relations diplomatiques entre les pays et l’amitié entre leurs peuples. Le renforcement des échanges culturels contribuera à renforcer les similitudes et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Le 21 mai au soir, la Semaine de la culture vietnamienne en cambodgien a officiellement débuté dans la Salle de conférence Chaktomuk, à Phnom Penh. Outre la capitale, des représentations auront également lieu vendredi 24 mai dans la province de Banteay Meanchey, au Nord-Ouest du Cambodge.

VNA/CVN