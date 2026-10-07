Les 25 finalistes font souffler un vent d’été sur Miss Vietnam 2026

Les 25 candidates qui accéderont à la finale nationale de Miss Vietnam 2026 seront sélectionnées non seulement en fonction de leurs prestations lors de la demi-finale nationale, mais aussi de leur assiduité, de leur progression aux entraînements et de leur implication tout au long du concours, ont annoncé les organisateurs le 6 octobre.

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La demi-finale nationale se tiendra le 10 octobre à 20h00 au complexe Dragon Ocean de Hai Phong. Sur les 53 candidates en lice, seules 25 seront sélectionnées pour la grande finale nationale, sur la base de leur prestation scénique et de leur parcours global.

Photo : BTC/CVN

Pendant près de deux mois, les 53 candidates ont partagé une formation intensive. Au programme : défilé, pose, communication, prise de parole, esprit critique, technique vocale, condition physique et jeu devant la caméra.

Selon les organisateurs, le concours Miss Vietnam 2026 repose sur quatre piliers indissociables : la beauté, la culture, l’intelligence et l’engagement. Tout au long de l’aventure, les candidates seront ainsi évaluées de manière globale, et non sur des critères isolés.

Lors de la conférence de presse du 6 octobre à Hai Phong, Phung Công Suong, rédacteur en chef du journal "Tiên Phong" (Avant-garde) et président du comité d’organisation de Miss Vietnam 2026, a rappelé que le concours célèbre la singularité de chaque candidate.

Ce concours valorise la diversité des parcours et la singularité des histoires personnelles. Après deux mois de formation intense, le jury évalue désormais la maturité, le comportement et le sens des responsabilités des candidates, a-t-il souligné.

Selon le responsable, le concours privilégie la diversité des profils et des parcours à l’uniformité. À travers la formation et les défis de l’aventure, l’objectif est de révéler et de sublimer le potentiel unique de chaque candidate. L’engagement quotidien est un critère d’évaluation clé pour les candidates, se traduisant par des actions concrètes.

Avant la demi-finale nationale, les 53 candidates ont mené des actions solidaires dans les provinces de Lai Châu et de Tuyên Quang. Réparties en groupes, elles ont collaboré avec le comité d’organisation pour apporter leur soutien à près de 1.500 enfants des régions montagneuses.

Au-delà des actions communautaires, les candidates ont sillonné le pays - de Hanoi à Bac Ninh, en passant par Lai Châu, Tuyên Quang, Quang Ninh et Hai Phong. Ce périple culturel et historique leur a permis de s’immerger dans les traditions locales, d’aller à la rencontre des populations et d’enrichir leur parcours personnel.

Lors de la demi-finale, les candidates se présenteront sur une scène en plein air en forme de lotus pour révéler leur personnalité à travers trois temps forts du défilé : en "ao dai" (tunique traditionnelle), en maillot de bain et en robe de soirée. Les juges retiendront 25 finalistes à l’issue des prestations pour la dernière étape de Miss Vietnam 2026.

Créé en 1988 à Hanoi par le journal "Tiên Phong", le concours a pris le nom de Concours de beauté du journal Tiên Phong avant d’être rebaptisé Miss Vietnam en 2002 lors de sa 8e édition. Organisée tous les deux ans, cette compétition qualifie sa gagnante pour les concours internationaux, notamment Miss Monde.

VNA/CVN