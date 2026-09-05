Miss Vietnam 2026 : immersion dans le métier d'hôtesse de l'air

En immersion au Centre de formation aéronautique de la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, les finalistes de Miss Vietnam 2026 ont troqué les podiums pour l'apprentissage des services de bord et des procédures de sécurité. Une opération inédite menée avec le journal Tiên Phong Tiên Phong (L'Avant-garde), offrant aux candidates une passerelle vers les métiers du personnel navigant.

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Les candidates à Miss Vietnam 2026 ont revêtu l’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne), uniforme emblématique des hôtesses de Vietnam Airlines, avant de s’exercer au service des passagers et de se confronter à des situations d’urgence : lutte contre les incendies, évacuation par toboggan et techniques de survie en milieu aquatique.

Ces immersions leur ont permis de découvrir concrètement un métier où élégance et professionnalisme s’allient à des compétences techniques et à la maîtrise des procédures de sécurité.

Le journal Tiên Phong accompagne Vietnam Airlines dans un programme d’orientation professionnelle et de recrutement destiné aux participantes du concours. Les finalistes de Miss Vietnam 2026 bénéficient ainsi d’un accès privilégié au recrutement d’hôtesses et de stewards, d’une formation gratuite au module "Services" et de divers avantages liés aux politiques de la compagnie.

Loin des podiums, cette expérience offre aux candidates une immersion dans un univers souvent associé à l’áo dài et au sourire chaleureux, mais qui repose sur un entraînement rigoureux et des exigences professionnelles élevées.

Attentives aux présentations de l’équipage, elles ont découvert l’histoire, les responsabilités et le processus de formation pour devenir hôtesse de l’air ou steward chez Vietnam Airlines : un parcours exigeant que les passagers n’aperçoivent généralement qu’à travers l’image soignée du personnel navigant.

Les étapes du maquillage, de la coiffure et du port de l’áo dài, uniforme traditionnel des hôtesses de Vietnam Airlines, ont constitué une expérience marquante pour les candidates. Guidées par les hôtesses, elles ont découvert chaque détail avec précision, dans une atmosphère mêlant élégance et enthousiasme.

Les sourires se sont rapidement dessinés lorsque les candidates, vêtues de l’áo dài de Vietnam Airlines, ont pénétré dans la zone de simulation des services. En réalisant pour la première fois les gestes liés au service des passagers à bord, elles ont pris conscience du soin et de la précision qui se cachent derrière des procédures en apparence familières.

Au-delà du service, la sécurité demeure une composante essentielle du métier d’hôtesse et de steward. Dans la zone de simulation d’incendie, les candidates à Miss Vietnam 2026 ont découvert les différents scénarios possibles et se sont exercées à y faire face sous la conduite des formateurs de Vietnam Airlines.

Au cours de cette journée d’immersion dans le métier d’hôtesse de l’air et de steward, les candidates se sont familiarisées avec la réalité de la profession, depuis la découverte de l’environnement de travail jusqu’aux exigences spécifiques liées au service des passagers.

Lors de l’exercice d’évacuation terrestre par toboggan, les candidates ont été guidées à travers les procédures et techniques à appliquer en situation d’urgence. Elles ont ainsi mieux appréhendé les exigences de sécurité et les capacités d’intervention dont dispose chaque membre d’équipage de cabine de Vietnam Airlines.

Au Centre de formation aéronautique de Vietnam Airlines, les candidates à Miss Vietnam 2026 ont vécu une journée riche et variée : élégance dans l’áo dài, enthousiasme pour le service des passagers et concentration lors des exercices de sécurité. Ces expériences leur ont permis d’appréhender plus largement un métier que les voyageurs ne perçoivent souvent qu’à travers les quelques heures d’un vol.

La journée au Centre de formation aéronautique s’est conclue par des sourires et des photos souvenirs aux côtés des cadres et employés de Vietnam Airlines, dans un cadre où beauté, assurance et professionnalisme se conjuguent à chaque vol.

Texte : Nguyên Thành/CVN

Photos : Vietnam Airlines/CVN