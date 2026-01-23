L’équipe vietnamienne au complet pour la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026

Le sélectionneur Diego Giustozzi a coché les noms de cinq joueurs pour finaliser la liste des 14 joueurs de l’équipe vietnamienne de futsal qui se rendra à Jakarta, en Indonésie, pour participer à la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, du 27 janvier au 7 février.

Le gardien Luu Thanh Bao (Saigon Titans), Nguyên Tiên Hung, Nguyên Hoàng Quang (Thai Son Nam HCM City), An Lâm Toi (Thai Son Bac) et Ngô Ngoc Son (Sahako FC) manquent à l’appel.

Hormis Ngoc Son, qui n’a pas retrouvé sa forme après sa blessure, les quatre autres joueurs n’ont pas encore atteint le niveau professionnel requis par le sélectionneur Diego Giustozzi.

Néanmoins, il continue de les encourager et d’observer leurs performances dans les compétitions nationales. S’ils répondent aux exigences, ils auront une chance de réintégrer l’équipe nationale.

Le l’entraîneur argentin a finalisé sa liste de 14 joueurs après trois semaines de stage à Hô Chi Minh-Ville (Sud), incluant notamment deux matchs amicaux contre l’Afghanistan.

Par rapport aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est, l’équipe vietnamienne de futsal participant à la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 se réjouit du retour du Ballon d’Or en titre, Châu Doan Phat, et du vétéran Trân Thai Huy.

Auparavant, en raison de blessures, ce duo n’avait pas pu participer à la course aux médailles aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, Tu Minh Quang (Ballon d’Argent), Nguyên Da Hai (Ballon de Bronze), le gardien Pham Van Tu et le capitaine Nguyên Manh Dung demeurent des piliers de l’équipe vietnamienne de futsal.

Les joueurs vietnamiens s’envoleront pour Jakarta samedi 24 janvier à 10h30. L’équipe de l’entraîneur Diego Giustozzi évolue dans le groupe B de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 et affrontera le Koweït le 27 janvier, le Liban le 29 janvier et la Thaïlande le 31 janvier.

