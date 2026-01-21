ASEAN Para Games 13 : Première moisson de médailles d'or pour la délégation vietnamienne

Lors de la première journée de compétition officielle des 13 es Jeux sportifs paralympiques d'Asie du Sud-Est (ASEAN Para Games 13), qui se déroulent actuellement à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, la délégation handisport du Vietnam a raflé plusieurs médailles portée par l’excellence de ses nageurs.

L’athlète Dô Thanh Hai a ouvert le palmarès national en décrochant la première médaille d'argent au 400 m nage libre (catégorie S6) avec un chrono de 5 min 58 s 14. Cette performance inaugurale a été saluée par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, ainsi que par la cheffe de la délégation, Le Thi Hoang Yen, venus encourager les sportifs.

Photo : webthethao.vn/CVN

Dans cette épreuve, le Philippin Bejino G a remporté l'or en 5’32’’08, tandis que le Thaïlandais Wongnonthaphum a pris la troisième place.

La première médaille d’or de la délégation est revenue au nageur Vo Huynh Anh Khoa, vainqueur du 400 m nage libre (S8) en 5 min 26 s 16. Ses coéquipiers Han Quan Thoai et Hô Van Dao ont respectivement remporté les médailles d’argent et de bronze.

La natation a confirmé son statut de discipline phare en remportant quatre autres titres en seulement une demi-journée de compétition. Nguyên Van Hanh s’est imposé au 100 m brasse messieurs (SB11) en 1 min 22 s 74, tandis que Trinh Thi Bich Nhu a décroché l’or du 100 m brasse dames (SB4-5) avec un temps de 2 min 02 s 03. La moisson s’est poursuivie avec Vi Thi Hang, victorieuse au 100 m nage libre (S7) en 1 min 20 s 68, avant de s’achever par le sacre de Lê Thi Dung au 100 m nage libre (S8) en 1 min 21 s 25.

La natation est l'un des sports forts de l'équipe paralympique vietnamienne lors de ces Jeux, démontrant la détermination des athlètes vietnamiens à surmonter les difficultés et les handicaps physiques pour remporter la victoire.

Les 13es Jeux paralympiques de l'ASEAN se tiennent du 15 au 27 janvier, réunissant 11 nations d'Asie du Sud-Est et proposant 19 disciplines sportives, soit plus de 500 épreuves, dont beaucoup seront supervisées par le Comité international paralympique (IPC).

Le Vietnam envoie 185 membres, dont 140 athlètes, qui concourent dans 11 disciplines : athlétisme, natation, développé couché, badminton, tennis de table, échecs, judo, boccia, tir à l'arc, tennis et escrime. Le pays vise 40 à 50 médailles d'or et ambitionne de figurer parmi les 4 ou 5 meilleures nations.

VNA/CVN