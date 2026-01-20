ASEAN Para Games 13 : le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme soutient fermement la délégation vietnamienne

Les responsables du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme suivent de près le parcours et s'engagent à offrir les conditions les plus favorables pour les sportifs vietnamiens participant aux 13 es Jeux paralympiques de l'ASEAN (ASEAN Para Games 13), a affirmé le vice-ministre Hoàng Dao Cuong, lors de sa visite à la délégation vietnamienne, le 20 janvier, à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Saluant la détermination, les efforts et la préparation minutieuse des équipes, le vice-ministre Hoàng Dao Cuong a souligné l'attention particulière de l'État envers les sportifs, matérialisée par le décret 349/2025 qui entrera en vigueur le 15 février 2026. Ce nouveau cadre législatif prévoit des dispositions détaillées sur les salaires, la nutrition, les régimes spécifiques, ainsi que l'assurance et l'aide à l'emploi, tout en augmentant les allocations mensuelles pour les athlètes performants.

Le vice-ministre a affirmé que les ASEAN Para Games représentent bien plus qu'une simple compétition régionale ; ils sont une vitrine de la bravoure et de la volonté de dépassement du peuple vietnamien.

Il a exhorté les sportifs à préserver leur santé et à concourir avec un esprit de solidarité, d'honnêteté et de fair-play afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

En réponse, la cheffe de la délégation Lê Thi Hoàng Yên a assuré que la délégation a stabilisé son organisation et maintient un niveau de concentration maximal avant le début officiel des épreuves.

À cette occasion, le vice-ministre a remis des cadeaux et adressé ses voeux de succès à tous les membres de la délégation.

Les 13es Jeux paralympiques de l'ASEAN se tiendront du 15 au 27 janvier, réunissant 11 nations d'Asie du Sud-Est et proposant 19 disciplines sportives, soit plus de 500 épreuves, dont beaucoup seront supervisées par le Comité international paralympique (IPC).

Le Vietnam envoie 185 membres, dont 140 athlètes, qui concourront dans 11 disciplines : athlétisme, natation, développé couché, badminton, tennis de table, échecs, judo, boccia, tir à l'arc, tennis et escrime. Le pays vise 40 à 50 médailles d'or et ambitionne de figurer parmi les 4 ou 5 meilleures nations.

VNA/CVN