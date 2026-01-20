Coupe d’Asie AFC U23 : Vietnam - Chine ou la confrontation de philosophies

Les Guerriers de l’Étoile d’or et l’équipe du Dragon qui ont tous brillé durant la phase de groupes de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026, se rencontrent en demi-finale, mardi 20 janvier, un affrontement entre une attaque vietnamienne redoutable et une défense chinoise solide.

Lors d’une conférence de presse conjointe lundi 19 janvier, à la veille de leur demi-finale très attendue de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026, les deux représentants de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie de l’Est ont confirmé leur préparation pour cette confrontation continentale.

Le sélectionneur Kim Sang-sik a exprimé sa confiance dans la préparation et la détermination de son équipe avant le match. Il a déclaré que le Vietnam avait effectué une préparation minutieuse sur les plans tactique, physique et mental, visant le meilleur résultat possible pour se qualifier pour la finale. Il a également fait part de son souhait d’affronter la République de Corée en finale.

Évaluant l’adversaire, il a décrit la Chine comme un adversaire redoutable, ayant atteint les demi-finales avec une défense exceptionnelle, n’ayant encaissé aucun but en quatre matchs. Les Chinoises ont même dominé l’Ouzbékistan en quarts de finale aux tirs au but.

Le sélectionneur sud-coréen a toutefois souligné que le Vietnam continuera à jouer avec intensité, résilience et ambition.

Du côté chinois, le sélectionneur Antonio Puche Vicente a salué les performances du Vietnam durant le tournoi, soulignant la vitesse, la technique et la discipline tactique de l’équipe. Il a également reconnu l’avantage physique du Vietnam, dû à un calendrier de matchs plus favorable. Néanmoins, Puche a déclaré que la Chine avait soigneusement étudié ses adversaires et préparé des plans tactiques adaptés pour la demi-finale.

En termes de confrontations directes chez les moins de 23 ans, les deux équipes sont à égalité, avec trois victoires, deux nuls et trois défaites chacune.

En compétition officielle, le Vietnam s’est toutefois incliné face à la Chine lors des qualifications olympiques de 2000. Depuis 1999, les six rencontres suivantes, principalement des matchs amicaux, ont donné des résultats plus positifs pour le Vietnam, avec notamment des victoires en 2009, 2019 et, plus récemment, en novembre 2025 lors de la Panda Cup, ainsi que deux nuls et une défaite.

Le Vietnam s’est qualifié pour la demi-finale en grande forme, ayant remporté tous ses matchs depuis le début du tournoi. Une forte cohésion d’équipe, des transitions rapides et un esprit combatif ont été ses principaux atouts, tandis qu’une défense solide et des performances régulières des joueurs clés lui ont valu les éloges des analystes.

La Chine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans pour la première fois de son histoire, témoignant des progrès remarquables accomplis par le pays dans le développement de son football de jeunes.

L’équipe chinoise a impressionné par son style de jeu discipliné et compact, malgré l’absence de plusieurs joueurs clés suspendus, ce qui pourrait affecter la profondeur de son effectif face à une équipe vietnamienne dynamique.

La demi-finale entre les équipes vietnamienne et chinoise des moins de 23 ans s’annonce très disputée, où le sang-froid, l’exécution tactique et l’efficacité devant le but seront déterminants. Au-delà de la place en finale, ce match représente également une opportunité pour les deux équipes d’affirmer leur position sur la scène du football asiatique des jeunes.

Le vainqueur affrontera la République de Corée ou le Japon en finale le 24 janvier, tandis que les deux équipes perdantes disputeront le match pour la troisième place la veille.

