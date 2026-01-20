Coupe d’Asie AFC U23 : un arbitre australien officiera le duel Vietnam - Chine

La Confédération asiatique de football (AFC) a désigné l’arbitre australien Alexander King pour officier lors de la demi-finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026 opposant les équipes vietnamienne et chinoise des moins de 23 ans.

Photo : Footballaustralia/CVN

King, de son nom complet Alexander George King, est arbitre FIFA depuis 2020 et a régulièrement officié lors de compétitions continentales majeures, notamment la Ligue des champions de l’AFC, la Coupe d’Asie des Nations et plusieurs éditions de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC.

Il a notamment arbitré le match de poule où le Vietnam U23 a battu l’Arabie saoudite U23 1-0, un résultat qui a permis à l’équipe vietnamienne, entraînée par Kim Sang-sik, de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’arbitre principal sera secondé par ses compatriotes australiens James Andrew Lindsay et Kearney John Robinson. Le quatrième arbitre sera Qasim Matar Ali Al-Hatmi (Oman), tandis que Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman) a été désigné arbitre suppléant.

L’équipe VAR sera dirigée par Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapour), une figure bien connue des supporters vietnamiens pour avoir officié lors de plusieurs matchs des jours vietnamiens de moins de 23 ans, dont le quart de finale contre ceux des Émirats arabes unis. Il sera épaulé par Sivakorn Pu-Udom (Thaïlande) et Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Émirats arabes unis).

Cette demi-finale s’annonce comme l’un des matchs clés du tournoi, les deux équipes alignant de jeunes talents prometteurs visant une place en finale.

L’équipe vietnamienne des moins de 23 ans jouera avec plus de 100% de ses capacités pour viser la victoire et répondre aux attentes des supporters, a affirmé le gardien Trân Trung Kiên, le 19 janvier en Arabie saoudite, lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans.

Selon Trân Trung Kiên, l’équipe chinoise est une équipe soudée, solide et ayant beaucoup progressé lors de cette phase finale du tournoi. La demi-finale, programmée ce mardi soir à 22h30, s’annonce donc comme une confrontation très attendue. Il a assuré que l’équipe vietnamienne aborderait le match avec une concentration maximale et une grande confiance.

Présent à la conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe vietnamienne, Kim Sang-sik, a déclaré que son équipe était prête à relever ce nouveau défi avec un esprit combatif, ayant préparé l’ensemble des options tactiques et des scénarios possibles pour la demi-finale.

De son côté, l’entraîneur de l’équipe chinoise, Antonio Puche, a souligné que la qualification en demi-finale représentait déjà un rêve devenu réalité, mais que son équipe ne comptait pas s’arrêter là et ambitionnait d’atteindre la finale.

Grâce à une équipe arbitrale expérimentée menée par King, la Confédération asiatique de football (AFC) s’attend à ce que la rencontre se déroule avec constance et maîtrise, alors que les joueurs vietnamiens et chinois s’affrontent pour une place en finale.

La demi-finale entre les équipes vietnamienne et chinoise commencera à 22h30 (heure du Vietnam) au stade Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, à Djeddah, en Arabie saoudite. Plus tôt, à 18h30, l’autre demi-finale opposera le Japon à la République de Corée.

VNA/CVN