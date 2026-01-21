Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026 : le Vietnam jouera la petite finale après sa défaite face à la Chine

La sélection vietnamienne des moins de 23 ans a été battue 0-3 par son homologue chinoise, mardi soir 20 janvier, en demi-finale de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026, disputée au stade Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, à Djeddah, en Arabie saoudite. La rencontre a suscité un vif intérêt au Vietnam, où de nombreux supporters ont suivi avec ferveur le parcours de leur équipe nationale.

Photo : VNA/CVN

Après une première mi-temps équilibrée, marquée par la rigueur et la discipline du bloc défensif vietnamien, le match a basculé dès le retour des vestiaires. La Chine a ouvert le score à la 47e minute, provoquant une brèche fatale. Profitant de ce moment de flottement, les joueurs chinois ont doublé la mise seulement cinq minutes plus tard, à la 52e minute.

La situation s'est compliquée davantage à la 75e minute avec l'expulsion de Ly Duc, laissant le Vietnam en infériorité numérique. Malgré les ajustements tactiques du sélectionneur sud-coréen Kim Sang-sik et une volonté offensive affichée pour réduire l'écart, les "Guerriers de l'Étoile d'Or" n'ont pas réussi à trouver la faille. Dans les ultimes instants du temps additionnel (90+8e), la Chine a scellé sa victoire sur une contre-attaque fulgurante, portant le score final à 3-0.

Si la déception est palpable, le bilan du Vietnam dans cette compétition reste exceptionnel. Pour la deuxième fois de son histoire, le pays s'est hissé dans le dernier carré continental après un parcours sans faute : une phase de poules dominée, une victoire probante face à l'hôte saoudien et un quart de finale épique remporté 3-2 contre les Émirats arabes unis (EAU).

Le Vietnam n'a cependant pas terminé son tournoi. L'équipe retrouvera la République de Corée le 23 janvier à 22h00 (heure du Vietnam) pour le match de classement pour la troisième place. La République de Corée s'est inclinée de son côté 0-1 face au Japon dans l'autre demi-finale.

La finale de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026 opposera donc le Japon à la Chine, le 24 janvier prochain.

VNA/CVN