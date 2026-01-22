13es ASEAN Para Games

Les sportifs vietnamiens brillent dès la deuxième journée

Lors de la deuxième journée de compétition des 13 es ASEAN Para Games en Thaïlande, Vo Huynh Anh Khoa a de nouveau brillé en natation, en remportant la médaille d’or du 100 m dos masculin (catégories S7-S8).

Photo : VNA/CVN

Auteur d’une prestation remarquable, il a non seulement dominé la concurrence, mais a également établi un nouveau record des Jeux, offrant un précieux succès à la délégation vietnamienne.

Cette médaille d’or s’ajoute à celle remportée précédemment par le nageur né en 1991 lors de l’épreuve du 400 m nage libre (catégorie S8), où il avait conservé son titre avec un chrono de 5 minutes 26 secondes 16.

Fort de plus de 30 titres internationaux et de neuf participations aux ASEAN Para Games, Vo Huynh Anh Khoa s’impose comme l’un des piliers incontestés de la natation vietnamienne, incarnant constance, résilience et détermination tout au long de sa carrière.

Le para powerlifting vietnamien a également apporté son lot de satisfactions. La matinée du 22 janvier a été marquée par la victoire de Dang Thi Linh Phuong, qui a décroché l’or chez les femmes avec une charge de 97 kg. En compétition avec quatre athlètes issues de Thaïlande, d’Indonésie et des Philippines, Dang Thi Linh Phuong a su faire preuve d’une grande maîtrise pour s’imposer avec un écart significatif sur ses concurrentes, notamment devant l’Indonésienne Ni Nengah Widiasih.

Par ailleurs, l’équipe vietnamienne de para powerlifting a continué d’enrichir son tableau de médailles avec une d'argent et une de bronze remportées chez les moins de 54 kg hommes. Nguyên Binh An s’est adjugé l’argent avec une performance de 165 kg, tandis que Huynh Ngoc Phung a décroché le bronze grâce à une levée réussie de 143 kg.

Ces résultats confirment la profondeur de l’effectif vietnamien et la solidité de sa préparation, traduisant l’engagement constant des autorités sportives et la détermination des athlètes à représenter dignement le Vietnam aux 13es ASEAN Para Games.

VNA/CVN